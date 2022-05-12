男子疑心臟病發昏倒公廁 新北警CPR搶救一命

新北市警方今天表示，蕭姓男子疑因心臟宿疾，突然倒臥在廁所內；海山警分局員警獲報立即前往，在消防救護員尚未到前，施予心肺復甦術（CPR）將蕭男救醒，送醫後康復出院。

新北市政府警察局海山分局今天發新聞指出，日前據報，板橋區音樂公園有男子如廁後，突然昏迷倒地。轄區文聖派出所警員王大任、呂祈穎迅速趕赴現場。

警方說，到達現場時，昏迷的蕭姓男子臉色發黑，已無呼吸心跳；一旁的朋友表示當時蕭男進入公共廁所時突然昏倒在地，對外界的呼喊沒有反應。

警員王大任立即實施CPR急救，並由警員呂祈穎至公園入口引導救護車；蕭男後來慢慢恢復意識，並表示因有心臟病史，可能因此失去意識昏倒。

蕭男後來由消防人員送往板橋亞東紀念醫院檢查，並通知家屬前往醫院照料，已康復出院。

警方表示，海山警分局第一線執勤員警已全面學習CPR急救技術，希望對緊急病患能夠爭取搶救黃金時間，提升存活機會。