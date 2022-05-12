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人頭戶霸占、租霸持刀鬧事 這地區的社宅惡鄰將強制退場

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導

社會住宅屬於公共資產，招租總是非常搶手，符合資格幸運中籤的民眾入住後如違反相關規範，將面臨扣點機制，近日新北住都中心就依規定陸續讓「惡鄰居」退場。

永和秀朗青年社宅某位承租人，是惡名昭彰的「租霸」，由於民間已無房東願意出租，因此在秀朗社宅開放招租後即申請入住，期間違反多項租約規範，如在家中瓦斯爐旁堆置易燃雜物、在社區共用的消防升降梯堆置廢棄家電，導致全棟無法正常使用消防器具，嚴重危害社區安全，該承租人屢勸不聽，甚至恐嚇及毀謗管理人員，先後讓幾位優秀的總幹事離職。新北住都中心接手管理後，已將該名承租人強制退租。

在板橋府中青年社宅，透過物業管理人員平日與住戶互動、文件包裹簽收的人名比對，發現某位承租人自起租後即未曾入住社宅，竟居住於護理之家，原來是家人冒用其名義申請社宅「優先戶」，以市價64折優惠租金代替入住。中心勘查實際現狀確認承租人從未依約入住，即依規定辦理退租。

新店央北青年社宅某住戶也藉其母優先戶的身分申請入住後，積欠租金遲不繳納，還屢次在社區內持刀閒晃，危險脫序行為造成其他住戶恐慌，中心與轄區派出所合作，藉由公權力已將該住戶強制退租，拒於社宅門外。

新北住都中心副執行長錢奕綱指出，社會住宅租金低廉加上環境良好，每次公告招租往往造成瘋搶，競爭如此激烈、珍貴稀少的公共資產，中心將嚴格把關新北市社宅的居住品質。

社宅 承租人

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