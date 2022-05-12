獨居老人果園病發奄奄一息 警消用被單充當擔架救命

桃園市復興區獨居的66歲杜姓果農，趁五月桃產季往返果園工作，鄰居2天未看見人影擔心，昨天至果園意外發現他躺在工寮床上奄奄一息，緊急送醫，大溪警方今天上午表示，杜姓果農慢性病發怍無法動彈，幸好鄰居及時送醫，目前在醫院治療恢復中。

警方表示，杜姓果農家住高義里，他在距離3公里外的山上果園，栽種五月桃果樹，常與鄰居打招呼，最近五月桃盛產季節，他往返住家、果園工作，鄰居2天未看見杜男感到擔心，昨天主動前往果園找人，卻不見人影，之後在工寮內發現杜男病情發作，躺床上吐血、氣息微弱，鄰居緊急報案，榮華派出所據報會同消防員前往救援。