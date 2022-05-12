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獨居老人果園病發奄奄一息 警消用被單充當擔架救命
桃園市復興區獨居的66歲杜姓果農，趁五月桃產季往返果園工作，鄰居2天未看見人影擔心，昨天至果園意外發現他躺在工寮床上奄奄一息，緊急送醫，大溪警方今天上午表示，杜姓果農慢性病發怍無法動彈，幸好鄰居及時送醫，目前在醫院治療恢復中。
警方表示，杜姓果農家住高義里，他在距離3公里外的山上果園，栽種五月桃果樹，常與鄰居打招呼，最近五月桃盛產季節，他往返住家、果園工作，鄰居2天未看見杜男感到擔心，昨天主動前往果園找人，卻不見人影，之後在工寮內發現杜男病情發作，躺床上吐血、氣息微弱，鄰居緊急報案，榮華派出所據報會同消防員前往救援。
大溪分局榮華所副所長楊忠生說，杜男果園位於高義偏僻山區，車輛無法到達，消防隊擔架無法直接上山救治，警方見狀直接採用被單當擔架，警、消合力將杜男抬至道路等候的警車送醫，今天在醫院住院治療沒有大礙。
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