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心情不佳騎車夜衝散心 桃園男到台中誤闖西濱嚇哭了

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中張姓男騎士昨心情不好，自桃園沿台3線夜衝南下散心，卻誤闖西濱快速道路，孤立無援將機車停在路旁，只見一旁大型車呼嘯而過，畫面險象環生；清水警方到場後，開啟警示燈護送張男至下個交流道離開，才結束一場驚魂。

桃園市20歲張姓男子昨天凌晨2時許，騎車誤闖台61線西濱快速道路，張將機車停於151.6公里南下公里處路肩上。天色昏暗，加上一旁砂石車、聯結車等呼嘯而過，畫面險象環生；他不知該如何下匝道，孤立無援的蹲在機車旁，不禁濕了眼眶。

台中市清水警分局獲報後，派請大秀所警員吳芓瑩、林宏穎前往。警方到場只見張男無奈蹲在路旁，了解狀況後，只見車道上仍有砂石、貨櫃等大型聯結車疾駛而過，決定一名警員駕駛警車，於機車後方開啟警示燈，並由另一名警員手持指揮棒，坐在駕駛後方示警，護送張男於梧棲匝道離開。

張男向警方表示，自己心情不佳，晚上20時許從桃園出發，沿著台3線南下散心，跑到海線清水時，因不熟路況誤闖西濱快速道路，深夜仍有許多大型車輛呼嘯而過，嚇得不敢繼續往前騎，幸好警方及時救援，相當感謝警方幫忙。

清水警分局大秀所長何易軒表示，騎士將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處新台幣3000元至6000元罰鍰，呼籲駕駛人應謹慎行車，確保自己及其他用路人的安全。

桃園張男昨心情不佳，沿著台3線南下騎車散心，到台中清水卻誤闖西濱快速道路，在警方協助下，平安下匝道。記者劉柏均／翻攝
桃園張男昨心情不佳，沿著台3線南下騎車散心，到台中清水卻誤闖西濱快速道路，在警方協助下，平安下匝道。記者劉柏均／翻攝

桃園 砂石 梧棲

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