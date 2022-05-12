心情不佳騎車夜衝散心 桃園男到台中誤闖西濱嚇哭了

台中張姓男騎士昨心情不好，自桃園沿台3線夜衝南下散心，卻誤闖西濱快速道路，孤立無援將機車停在路旁，只見一旁大型車呼嘯而過，畫面險象環生；清水警方到場後，開啟警示燈護送張男至下個交流道離開，才結束一場驚魂。

桃園市20歲張姓男子昨天凌晨2時許，騎車誤闖台61線西濱快速道路，張將機車停於151.6公里南下公里處路肩上。天色昏暗，加上一旁砂石車、聯結車等呼嘯而過，畫面險象環生；他不知該如何下匝道，孤立無援的蹲在機車旁，不禁濕了眼眶。

台中市清水警分局獲報後，派請大秀所警員吳芓瑩、林宏穎前往。警方到場只見張男無奈蹲在路旁，了解狀況後，只見車道上仍有砂石、貨櫃等大型聯結車疾駛而過，決定一名警員駕駛警車，於機車後方開啟警示燈，並由另一名警員手持指揮棒，坐在駕駛後方示警，護送張男於梧棲匝道離開。

張男向警方表示，自己心情不佳，晚上20時許從桃園出發，沿著台3線南下散心，跑到海線清水時，因不熟路況誤闖西濱快速道路，深夜仍有許多大型車輛呼嘯而過，嚇得不敢繼續往前騎，幸好警方及時救援，相當感謝警方幫忙。