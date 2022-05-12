七旬嬤排快篩沒買到又忘回家路 熱心警察護送返家

台中市大里區76歲何姓老婦人為了出門買快篩試劑，因迷路又體力不支坐在路旁，經員警上前關懷，再用電腦比對相關資料後，才將她安全護送返家。

警方說，國光派出所警員張哲瑋、張嘉維9日上午10時50分在大里區益民路二段發現何姓老婦人跌坐在路旁。老婦人無法表達身分和住居所，身上只有鑰匙一串，並說上午外出要去藥局排隊買快篩試劑，但沒買到，卻忘了怎麼回家。

警員利用身分證查核系統，依其年齡比對相關資料後，確認是她，並開著警車送她回家。婦人到家後，即認得自家位置，警方也向鄰居確認其身分，接著由婦人自行拿著鑰匙開門進屋。