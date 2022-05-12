借貨車謊稱搬家卻載偷來的電纜線 害好友險背黑鍋

高雄市賴姓男子翻牆潛入鳳山區一處工地，偷走價值8萬元電纜線，警方調監視器追查，發現賴男駕貨車載贓物；吳姓車主到案，指賴男說要搬家才出借貨車，原來是載偷來的東西，害他險背黑鍋氣炸，警方循線逮獲賴男，但電纜線變賣獲得的5000元已花光。

鳳山警分局成功所10日接獲陳姓民眾報案，指稱位於鳳山區中山東路上工務所遭竊賊闖入，偷走價值約8萬元的電纜線及鋁梯。警方調閱監視器追查，發現竊賊翻牆進入工地內，偷走鋁梯和電纜線。

警方研判遭竊電纜線體積較大，需要交通工具搬運，於是擴大調閱監視器「以車追人」，發現竊嫌駕駛自小貨車，於是通知吳姓車主到案說明，吳男指稱，賴姓友人（33歲）說要搬家曾借走貨車，警方告知賴男以貨車搬走贓物，吳男險些背黑鍋氣炸，直說要斷絕友誼關係。