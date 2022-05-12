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借貨車謊稱搬家卻載偷來的電纜線 害好友險背黑鍋

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市賴姓男子翻牆潛入鳳山區一處工地，偷走價值8萬元電纜線，警方調監視器追查，發現賴男駕貨車載贓物；吳姓車主到案，指賴男說要搬家才出借貨車，原來是載偷來的東西，害他險背黑鍋氣炸，警方循線逮獲賴男，但電纜線變賣獲得的5000元已花光。

鳳山警分局成功所10日接獲陳姓民眾報案，指稱位於鳳山區中山東路上工務所遭竊賊闖入，偷走價值約8萬元的電纜線及鋁梯。警方調閱監視器追查，發現竊賊翻牆進入工地內，偷走鋁梯和電纜線。

警方研判遭竊電纜線體積較大，需要交通工具搬運，於是擴大調閱監視器「以車追人」，發現竊嫌駕駛自小貨車，於是通知吳姓車主到案說明，吳男指稱，賴姓友人（33歲）說要搬家曾借走貨車，警方告知賴男以貨車搬走贓物，吳男險些背黑鍋氣炸，直說要斷絕友誼關係。

警方循線逮獲賴男，賴男供稱因沒錢花用，才鋌而走險行竊，竊得的電纜線以5千元代價賣給資源回收場，錢也花光；警方前往回收場取回電纜線，和鋁梯一併發還給被害人，訊後依竊盜罪將賴男移送法辦。

高市賴姓男子翻牆進入鳳山區工地行竊，被監視器錄下犯案身影。記者石秀華／翻攝
高市賴姓男子翻牆進入鳳山區工地行竊，被監視器錄下犯案身影。記者石秀華／翻攝
警方逮捕偷竊的賴嫌，依竊盜罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
警方逮捕偷竊的賴嫌，依竊盜罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
高市賴姓男子翻牆進入鳳山區工地行竊，將偷來的鋁梯準備丟出牆外，行竊畫面被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高市賴姓男子翻牆進入鳳山區工地行竊，將偷來的鋁梯準備丟出牆外，行竊畫面被監視器錄下。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山警分局警方在資源回收場找回竊賊變賣的電纜線。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山警分局警方在資源回收場找回竊賊變賣的電纜線。記者石秀華／翻攝

監視器 車主 竊盜

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