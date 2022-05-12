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大貨車駕駛超載被罰4萬6 竟涉找兒駕車撞警

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄岡山一名史姓大貨車駕駛遭員警攔查至地磅站過磅，因超載17噸多，遭開罰4萬6千元。半個小時後其中一名開單的員警遭一輛轎車高速撞上，後續處理員警發現轎車駕駛也姓史，一查發現與大貨車駕駛是父子，不排除狹怨報復、故意以車撞警，警方持拘票、搜索票逮捕史姓父子，依刑法殺人未遂、加重妨害公務罪嫌送辦。

岡山警分局壽天派出所莊姓與劉姓員警分別騎一台機車，4月27日上午9點13分執行巡邏勤務，見一名史姓男子（57歲）駕駛裝載水泥基樁大貨車疑似超載，攔查到地磅站過磅，果然超載17噸，警方依法開出告發單後繼續巡邏勤務。

9點48分兩名員警行經岡山北路往南途中，莊姓員警突然遭一輛銀白色轎車高速撞上，莊姓員警被撞近十公尺高，在空中翻滾多圈才落地，鞋子噴飛、袖套、襪子、衣褲都磨破，幸好只有全身擦挫傷，沒有骨折。

分局後續安排交通分隊員警到場，轎車史姓駕駛（34歲）向員警供稱，他因精神不好，不小心撞上。但交通分隊員警發現，轎車駕駛與半小時前攔查的大貨車駕駛同姓，一查才得知兩人是父子關係。

員警調閱監視器發現，史姓轎車駕駛先到地磅站等候父親大貨車過磅，待處理員警離開，駕車尾隨在後，見時機成熟立即加速、蛇行，直直撞上行駛在機車道上的莊姓員警，莊姓員警因此噴飛，史男轎車擋風玻璃也在劇烈撞擊下全碎。

警方後續報請橋頭地檢署指揮偵辦並核發拘票，另向橋頭地方法院申請搜索票，5月10日晚間6時許拘提史姓父子到案，警詢後依刑法殺人未遂、加重妨害公務罪嫌，將兩人移請橋頭地方檢察署偵辦。

岡山分局提醒，警方絕不容許不法分子挑戰公權力行為，員警執法安全不容遭受危害，任何挑釁公權力行為，分局必全力查緝，絕不寬待。另警方於疫情嚴峻之際，對於維護交通、治安工作絕不懈怠，將持續加強重大交通違規取締，另對各種犯罪行為將依法嚴辦到底，以確保轄區交通與治安平穩。

高雄市岡山一名史姓大貨車駕駛因超載遭警攔查開單，沒想到竟涉嫌找兒子駕轎車高速撞警，轎車擋風玻璃全碎。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山一名史姓大貨車駕駛因超載遭警攔查開單，沒想到竟涉嫌找兒子駕轎車高速撞警，轎車擋風玻璃全碎。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警巡邏時攔查超載大貨車，沒想到半小時後卻遭大貨車駕駛兒子開轎車高速撞上，幸好莊姓員警僅擦挫傷，目前在家休養中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警巡邏時攔查超載大貨車，沒想到半小時後卻遭大貨車駕駛兒子開轎車高速撞上，幸好莊姓員警僅擦挫傷，目前在家休養中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警巡邏時攔查超載大貨車，沒想到半小時後卻遭大貨車駕駛兒子開轎車高速撞上，幸好莊姓員警僅擦挫傷，目前在家休養中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警巡邏時攔查超載大貨車，沒想到半小時後卻遭大貨車駕駛兒子開轎車高速撞上，幸好莊姓員警僅擦挫傷，目前在家休養中。記者陳玫伶／翻攝

岡山 妨害公務 殺人

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