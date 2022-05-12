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北高兩地警聯手逮2車手 保住遭詐男40萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大同警分局建成派出所近日獲報，有民眾急欲匯款疑遭詐騙，員警介入後發現男子遭遇假投資詐騙，甫匯出30萬元，仍欲匯10萬元至指定帳戶，經耐心說明，同時通知受款帳戶開戶銀行轄區警方伺機攔查，最後不僅阻詐成功，還順利查獲2名取款車手，遭詐男子40萬元全都保住。

警方表示，建成派出所巡佐黃榮章、警員吳紫薇5月3日下午1時許獲報民眾遭詐，前往永豐銀行建成分行，發現65歲錢姓男子持續手持手機通話，執意匯出10萬元款項。

經員警說明典型詐欺手法，錢男答應不將10萬元匯出，並坦承，日前在LINE上收到不明人士來訊，稱有股票、期貨等投資機會，趁目前股市低迷進場，將會大賺一筆，但須先支付投資保證金，員警到場前不久早已匯出30萬元。

員警獲悉後一方面協助錢男啟動「圈存止扣」機制，凍結受款帳戶，一方面聯繫受款帳戶，發現該帳戶是在高雄市苓雅區遠東商業銀行某分行開戶的，遂通報轄區凱旋路派出所協助攔查，下午2時許果然傳來捷報，順利查獲擔任取款車手的20歲陳姓男子及21歲潘姓男子，錢男遭詐的30萬元也全數吐回。

警方呼籲，近期詐騙集團常利用「假投資」名義進行詐騙，若接獲不明來電或訊息聲稱「投資保證獲利」，民眾務必小心，若遇可疑人事可撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方求證。

另提醒，當民眾發覺受騙，應透過銀行行員，或直接撥打165專線，啟動「圈存止扣」機制，可暫時凍結受款帳戶（詐團提供的人頭帳戶）24小時，有機會及時攔阻詐團將款項匯出。

員警介入後發現男子遭遇假投資詐騙，甫匯出30萬元，仍欲匯10萬元至指定帳戶。記者李隆揆／翻攝
員警介入後發現男子遭遇假投資詐騙，甫匯出30萬元，仍欲匯10萬元至指定帳戶。記者李隆揆／翻攝
台北市大同警分局建成派出所巡佐黃榮章、警員吳紫薇。記者李隆揆／翻攝
台北市大同警分局建成派出所巡佐黃榮章、警員吳紫薇。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 車手 詐欺

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