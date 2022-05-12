氣10年吞不下去…電鑽攻破鄰居天花板 嗆「讓你感受滴水滋味」

高雄張姓、謝姓男子是公寓同棟住戶，住在4樓的謝男，懷疑5樓的張男沒做好浴室防水，害他家出現漏水，提告求償敗訴後，謝男忍了10年，去年不滿威嚇張男「我要讓你感受滴水的滋味」，竟持電鑽從公寓頂樓鑽孔，鑽破水管後直達張男家中客廳，只要謝用水，張男客廳就會冒出瀑布，高雄地檢署偵結，今依毀壞他人建物罪起訴謝男。

張男、謝男是公寓鄰居，但謝男長期飽受住處漏水之苦，謝認為是張的浴室防水有問題，害他家中常常漏水，12年前提告向張求償7萬多元的修繕費用，最後法官認為謝男住家漏水和張男浴室無關，判決敗訴確定，謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水，也不被對方理會。

10年來積怨不滿，讓住在上、下樓層的兩人形同水火，去年10月，累積多年怨氣的謝男，帶著電鑽與35公分長的鑽頭，跑到公寓頂樓，原本計畫磨破自己家用水管，讓自來水從縫隙滲漏，流進張男住處天花板，但沒有水電專業的謝男，卻鑽破水管，鑽孔直達張男住家客廳的天花板。

謝男回家後打開水龍頭，自來水沿著破洞，如同「瀑布」般灌進張男住家，張看到客廳漏水，抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男報復，氣得找謝理論，謝見張男上門，還當著張男妻子面稱「我要讓你感受滴水的滋味」，氣得張男報警提告。

高雄地檢署偵查時，謝男喊冤，稱他只是想要磨破水管，讓張男感受漏水、滴水的滋味，並不是故意要鑽破他家的天花板，謝的律師也稱他只有過失，並不是故意要毀損張男住家。

但檢方綜合張男妻子等人證詞，以及公寓頂樓管線等，認為謝不具水電專業，未經過探測或照明，釐清樓地板厚度、管線分布等，就用電鑽鑽破頂樓地板，直達張男客廳，加上他案發後恫稱張男「要讓你感受滴水的滋味」，可見謝男是有計畫破壞張男房屋，藉此影響張男生活。