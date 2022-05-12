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影／桃園連環車禍7輕重傷13車毀 國中女生命危
桃園市張姓女子昨天傍晚時刻，她搭載孩子返家，行經龍潭區北龍路往大溪方向行駛中，疑精神不濟，追撞一輛轎車後，「如保齡球」直接衝撞機車騎士及行人，造成7人輕重傷及13部汽機車毀損，其中走路的林姓國中女生頭部重傷送醫開刀急救，至今天上午仍在加護病房救治生命垂危。
龍潭警方、消防局調查，張姓女子（51歲） 昨天傍晚下班尖峰時刻，在龍潭搭載國中放學孩子，沿龍潭區北龍路往中正路、大溪方向返家，行經龍華路口，剛轉換綠燈，張女未注意前方減速，直接衝撞一輛轎車，之後再衝路路人及路邊停放機車。
張女先追撞轎車，造成車內駕駛和乘客3人受傷，張女未即時煞車，再失控往前衝撞11輛機車全倒，撞倒一名下課走路的林姓國中女生（14歲）現場OHCA昏迷生命垂危，范姓女學生（17歲）骨折及張姓男子（53歲）頭部撕裂傷，消防車將輕重傷4人緊急送醫，張女見闖禍驚嚇過度，其中林姓國中女生頭部動傷緊急開刀，有生命危險之虞，其他3人無生命危險，另3人自行就醫共7人。
警方表示，該起肇事車禍後，過程造成張女和被撞轎車駕駛共3人、機車男騎士、國中女生和另一名行人，總共7人輕重傷，2轎車及11輛共13輛汽機車毀損，張女輕傷，現場驚嚇過度說不出話，直說忘記怎麼發生車禍，送醫治療後，酒測值0，警方今天上午訊問筆錄釐清車禍肇事責任。
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