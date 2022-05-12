婦人深信「烏克蘭戰地醫生情人」受困 要匯款140萬營救

台南市永康區40多歲楊姓女子在網路與自稱「聯合國駐烏克蘭台籍戰地醫生周長祥」談起跨國戀，「周醫生」稱因戰事動盪想返台、卻因「戰地國家銀行」無法提錢支付旅費、還秀出「總統蔡英文頒發聯合國證書」照片取信；楊的友人昨天傍晚聽完認為是詐騙報警，大灣派出所警員楊上豊、鄒逸修趕往及時攔阻。

警方表示，楊女與「周醫生」熱戀彼此以寶貝互稱，對方稱現因戰事動盪想返台，但無法提錢支付款項，需要楊女先給付「行政規費1顆比特幣」及貨物關稅總計將近140萬元，還說「回台後就償還並好好照顧她」。

警方表示，員警聽完陳述後告知這是近期詐騙集團最常用的假冒烏克蘭戰地醫生詐騙手法，員警找出多起類似詐騙手法新聞給楊女看，勸說半天她才相信原來這是一場愛情騙局，友人對警方即時攔阻她的辛苦積蓄138萬元未遭詐騙感謝萬分。