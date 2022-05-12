2男持刀亮槍暴力討債 三星警火速逮人破案

宜蘭縣三星鄉昨天早上7點多，發生疑因債務糾紛的暴力討債事件，2名男子持槍亮刀前往當地一間工廠叫囂恐嚇，被害人嚇到趕緊報案。警方獲報後，調閱監視器並鎖定駕車逃逸的2人，當天分別在頭城、壯圍的住處附近埋伏火速逮人，並起獲作案用刀槍各1把，全案依恐嚇取財罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦。

據了解，三星一間工廠疑似資金周轉出狀況，債權人委託32歲簡男、34歲莊男前往索討10萬元。2人昨天一早7點多持辣椒槍、刀械到場恐嚇索討，警方早上7點30分獲報到場時，他們早已駕車逃逸。