新北男求職慘被押往高雄痛毆辦帳戶 向行員遞紙條獲救

求職小心！新北市一名邱姓男子因無業，日前在網路見「提供存簿輕鬆賺」的求職廣告，好奇前往詢問，結果被詐騙集團誘騙搭車南下高雄，被3男押往套房，痛毆後，又被帶至銀行辦人頭戶，幸邱男機警，趁隙遞「幫忙110，鎮靜」的紙條，警方獲報火速趕抵，3嫌被逮，被依詐欺、妨害自由、傷害罪嫌送辦。

新興警分局前金分駐所員警9日中午12時許，接獲轄內七賢二路銀行行員通報，一名男子神色緊張，遞一張寫有「幫忙110，鎮靜」的紙條，請行員協助報警，巡邏警組立即趕赴現場。

警方到場詢問，發現邱姓男子（23歲）家住新北人，求職時遇到詐騙集團，被集團旗下成員帶往銀行補發存摺與提款卡，一路拐騙，還在出租套房被毆打。

警方發現銀行內有一名潘姓男子（22歲）陪同邱男銀行辦帳戶，詢問當時坐在銀行沙發翹著二郎腿、滑手機的潘男：「你是邱男什麼人？」潘男回「朋友？」警方接著問「你朋友叫什麼名字？」潘男說「不太熟，邱是朋友的朋友，只是陪他來銀行辦帳戶」，警方懷疑潘男是詐騙集團成員將他帶回查辦。

被害人邱男告知警方，因看到網路「提供存簿輕鬆賺」的廣告求職，6日前往該間公司查看，因當下未帶存摺，對方要求他先南下高雄，有人會接應，結果被押往苓雅區85大樓出租套房拘禁，還被3男毆打，9日中午就在潘男帶領下至銀行辦帳戶。

警方隨後至出租套房逮獲2名18歲的張姓和曹姓男子，訊後依詐欺、妨害自由、傷害等罪將3嫌移送法辦。