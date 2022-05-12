影／夫妻缺錢找岳母 順便偷剪50多米長電纜警查獲送辦

台南市新營區一對夫妻缺錢，昨天要回岳母家求救，見一旁果園四下無人、偷剪工寮牆上50多公尺長電線，被害人後來要抽水灌溉沒電發現報案；警方調閱監視器、確定夫妻身分後四處找人7小時，在學甲區省道邊查獲兩人、電纜線贓物，依竊盜罪嫌移送法辦，呼籲最近有電線被偷的民眾報案。

學甲分局表示，犯嫌夫妻於返回岳母家，見一旁工寮圍籬有電線，因缺錢以老虎鉗將長達50米電線剪斷綁成一捆，後因偷竊時妻不小心跌倒受傷，便將偷來的電纜線藏匿草叢後離去，找時間再回來拿走變賣。

學甲分局表示，報案人「大力稱讚感謝警方全力緝捕嫌疑犯，追回務農必須的電纜線，減少種植酪梨及龍眼的損失」；警方正擴大追查是否另涉其他竊案。