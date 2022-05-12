公路車細輪胎卡進「伸縮縫」 高職生慘摔斷牙國賠6萬

台中邱姓高職生騎細輪的「公路車」經連接橋樑、路面的「伸縮縫」，結果輪胎卡進縫內摔得鼻青臉腫還斷牙，他對公路總局第二區養護工程處提國賠50萬元，對方主張伸縮縫是預防熱脹冷縮必要設施，法院以養工處欠缺管理，但邱未注意路況也有疏失，判國賠6萬多元，可上訴。

邱主張，他2019年11月10日騎腳踏車經大甲區經國路、北堤西路路口，因路面有數公尺凹陷害他車輪陷入摔車，身體多處擦傷、扭傷，嘴唇也有撕裂傷，甚至跌斷牙齒，且顏面、四肢嚴重受傷，休養期間不能上學，認為公路總局第二區養護工程處未設警語、管理有欠缺。

邱表示，受傷後牙髓經10多次治療，造成他數月吃東西有困難、無法正常說話，更因疼痛睡不著，影響在校學習、人際關係，還被迫中止建教合作計畫等，連同精神損失43萬元，另包括醫藥、交通及財物費等，對公路總局求償50萬元。

公路總局第二區養護工程處抗辯稱，該路段是銜接橋面板、道路的「角鋼伸縮縫」，用途為避免熱脹冷縮造成擠壓破壞，有設置的必要，且位於機車道邊線外、靠近橋墩邊線，邱當時顯然超出慢車道，並非機慢車正常行駛範圍。

養工處還說，邱當時騎乘的是「公路車」，屬於高速競賽類的自行車，車身較輕、輪胎更細，相當一般車種有較高危險性，認為他未注意自身操控問題，和公共設施無關。

法院勘驗現場照，發現該路面有寬3公分，長數公尺的凹陷，邱的車輪陷進且車胎沒入路面，一般情形下自行車騎士經過都可能跌倒，養工處沒設警告、未修補間隙，缺乏通常應具備的安全性，顯然管理有欠缺；車禍鑑定也認為養工處路面維護不當有裂縫，是肇事主因。