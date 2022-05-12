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命大！彰化市深夜追撞車禍 轎車翻覆變形 人輕傷送醫

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

28歲劉姓男子昨天深夜駕車行經彰化市彰南路4段時，疑因油門失控，追撞由40歲何姓男子的轎車，造成何男的轎車翻覆，進而擦撞店家和號誌箱，轎車卡在路旁電線桿及水溝旁，車體扭曲變形，何經消防人員及警方救出後，頭部只受輕傷送彰基醫院。

警方調查，此件車禍發生在昨天晚間11時30分，劉姓男子駕轎車沿彰南路4段往芬園鄉方向行駛內側車道，因疑似油門失控，撞上同向由何姓男子駕駛的轎車，造成何的轎車小客車翻覆，因衝力甚大仍往前衝，先擦撞404號店家招牌造損壞，並造成公家號誌箱整根斷掉。

何的轎車仍未止住，最後卡在路旁電線桿及水溝旁，車體變形、幾乎全毀。何的頭部有多處外傷，經警方及消防人員合力救出，送往彰基救治，幸好只受輕傷，另劉男則未受傷，所駕轎車前保桿(車牌)斷掉、多處刮凹傷、車體變形。

現場在今天凌晨1時01分才排除，恢復交通順暢。

彰化市彰南路4段昨天深夜發生嚴重的追撞車禍，被追撞的轎車翻覆，卡在路旁電線桿及水溝旁，車體扭曲變形，幸好人只受輕傷。圖／民眾提供
彰化市彰南路4段昨天深夜發生嚴重的追撞車禍，被追撞的轎車翻覆，卡在路旁電線桿及水溝旁，車體扭曲變形，幸好人只受輕傷。圖／民眾提供
彰化市彰南路4段昨天深夜發生嚴重的追撞車禍，被追撞的轎車翻覆，卡在路旁電線桿及水溝旁，車體扭曲變形，幸好人只受輕傷。圖／民眾提供
彰化市彰南路4段昨天深夜發生嚴重的追撞車禍，被追撞的轎車翻覆，卡在路旁電線桿及水溝旁，車體扭曲變形，幸好人只受輕傷。圖／民眾提供

彰化 車禍 車道

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