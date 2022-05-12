聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三重暗夜槍響 男子不爽分手射傷前女友與新歡
新北市三重區自強路一段某餐廳門前，昨晚11時許驚傳槍擊，一對情侶雙雙中槍倒地，男子胸部、背部中彈傷勢較重，女子左膝蓋中槍，2人送醫暫無生命危險。警方初步了解，開槍原因是感情糾紛。
槍擊地點是三重地區餐飲集中地段，夜間非常熱鬧。某西式簡餐廳門前昨晚11時30分左右連續傳出5聲槍響，1男、1女倒臥血泊，民眾立即報案，救護車隨即將患者送醫急救。
警方初步調查，受傷的35歲高姓女子、32歲王姓男子是情侶，住在餐廳樓上出租套房，據稱案發之前高女與前男友發生爭執，對方挾怨報復，埋伏在1樓，昨晚情侶一起出門，剛下樓就被開槍。
王男左胸與後背各中1槍，有氣胸現象傷勢較重，女子左膝蓋中1槍。警方已掌握嫌犯身分，循線追緝中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言