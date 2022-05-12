影／三重暗夜槍響 男子不爽分手射傷前女友與新歡

新北市三重區自強路一段某餐廳門前，昨晚11時許驚傳槍擊，一對情侶雙雙中槍倒地，男子胸部、背部中彈傷勢較重，女子左膝蓋中槍，2人送醫暫無生命危險。警方初步了解，開槍原因是感情糾紛。

槍擊地點是三重地區餐飲集中地段，夜間非常熱鬧。某西式簡餐廳門前昨晚11時30分左右連續傳出5聲槍響，1男、1女倒臥血泊，民眾立即報案，救護車隨即將患者送醫急救。

警方初步調查，受傷的35歲高姓女子、32歲王姓男子是情侶，住在餐廳樓上出租套房，據稱案發之前高女與前男友發生爭執，對方挾怨報復，埋伏在1樓，昨晚情侶一起出門，剛下樓就被開槍。