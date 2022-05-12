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高雄輕軌深夜與機車擦撞 騎士受傷送醫

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌深夜又被撞，昨晚11點23分，輕軌末班車完成載客後，空車要回前鎮機廠途中與機車發生擦撞，這也是輕軌今年第8起事故。當時列車從C14哈瑪星站上行開往C15壽山公園站站間，在鼓山一路與五福四路路口和騎士發生擦撞，司機員立即機警緊急停車，車上無乘客也不影響正線營運。據了解騎士四肢有輕微擦傷，已由救護車送往醫院。

高捷公司表示，事故初步判斷是機車騎士未遵守交通號誌燈號，從鼓山一路右轉疑似闖越紅燈進入五福四路，擦撞輕軌列車左前方車頭。造成列車車頭局部損傷，後續在晚上11點40分左右，經警方現場鑑識後，事故列車已可移動。詳細受損狀況須待回廠進一步檢修。目前正線已恢復正常營運。後續如警方確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將會進行求償。

高市捷運局與高捷公司也再次呼籲用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，千萬不要違規搶快，以免發生事故。不但有損害賠償問題，交通違規罰款之外，高捷也會視情節狀況，可能以公共危險罪論處。

高雄輕軌昨晚11點23分末班車完成載客後，空車要回前鎮機廠途中與機車發生擦撞，這也是輕軌今年第8起事故。
高雄輕軌昨晚11點23分末班車完成載客後，空車要回前鎮機廠途中與機車發生擦撞，這也是輕軌今年第8起事故。

高雄輕軌

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