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雲林小貨車與機車相撞 20歲騎士噴飛傷重送醫不治

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮昨晚發生一起死亡車禍，葉姓機車騎士剛超完車，就在路口被左轉的王姓小貨車司機撞飛，當時路口為閃黃燈，葉男疑因被前車擋住視線，未注意對向車輛，王男則因機車突然出現，來不及煞車直接撞上，警方初步調查雙方均沒有酒駕，詳細肇責仍待釐清。

昨晚深夜11點53分，20歲葉男騎著機車沿林森路二段由南往北行駛，他剛超越前方車輛，就在路口被由北往南欲左轉的38歲王男駕駛小貨車撞飛，葉男連人帶車噴飛，機車因劇烈撞擊碎片四散，葉男身上多處挫傷，經送往若瑟醫院急救不治，王男則未受傷。

警察獲報到場後，立即將葉男送醫，並置放三角錐指揮交通，經警方初步調查，肇事者疑似在路口未注意車況，2人都沒有酒駕疑慮，詳細肇事責任正在調查中，由虎尾分局交通小隊依A1交通事故程序處理。

虎尾分局呼籲用路人路口慢看停，保持防禦駕駛觀念，駕駛各式車輛行駛至交岔路口，無論路權如何，應注意路口狀況，減速慢行，作隨時停車之準備，並遵守轉彎車禮讓直行車先行路權規定，以避免交通事故發生。

雲林縣昨深夜發生一件A1事故，小貨車與機車相撞，機車倒地，碎片四散一地，騎士送醫不治。圖／虎尾警分局提供
雲林縣昨深夜發生一件A1事故，小貨車與機車相撞，機車倒地，碎片四散一地，騎士送醫不治。圖／虎尾警分局提供
雲林縣昨深夜發生一件A1事故，小貨車與機車相撞，機車騎士送醫不治。圖／虎尾警分局提供
雲林縣昨深夜發生一件A1事故，小貨車與機車相撞，機車騎士送醫不治。圖／虎尾警分局提供

警察 機車騎士

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