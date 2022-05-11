和友合夥開個工 他一個月黑吃黑4萬謊稱「鴿子費」
高姓男子和李姓男子等人合夥開設媒介性交易的舒壓會館，以每次抽取1千3至1千5不等的仲介費為不特定民眾提供性交易，高男還黑吃黑，向其他人謊稱與轄區員警友認識，每月多拿4萬元作為「疏通費」，實則留做自己花用，新北地檢署今依詐欺取財、妨害風化等罪起訴高男，其餘股東則依妨害風化罪起訴。
檢警調查，高男與李等4人合夥在新北市板橋區開設紓壓會館，私下從事性交易媒介，由高男擔任公關、應付臨檢，其餘人各別負責管理帳務、擔任櫃檯模式等職務，5人自2019年1月開業，高男另以熟識員警、可轉交賄款向員警打點的理由，向其餘股東按月收取4萬元當作「鴿子費」，並將4萬元用以繳交私人信用貸款、兒子生活費等。
同年11月20日警方上門臨檢，查獲紓壓會館私下從事性交易媒介，李男等股東還爆料高男負責處理黑白兩道事情，「每月給高男4萬公關費就是要處理轄區警察臨檢」，但不清楚員警身分，經調查才知是高男因手頭吃緊，才想到黑吃黑，以給員警打點費用為藉口，向其餘股東每月收取4萬元，檢方依詐欺取財罪起訴高男，其餘股東則依妨害風罪起訴。
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