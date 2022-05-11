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國一頭屋路段3車疑追撞 駕駛下車擺設警示雙腿遭撞骨折
國道1號苗栗頭屋北上路段下午1點多發生3輛車在內側車道的碰撞事故，其中一輛車的男性駕駛疑似與前車碰撞後，正下車要擺設故障警示，不料後方的小貨車閃避不及撞上，男子雙腿骨折送醫，這起事故造成4人輕重傷，車楇原因和責任待調查釐清。
苗栗縣消防局下午1點多接獲通報，國道1號北上126.4公里的內線車道，疑似有3輛車接連碰撞，消防局派員搶救，其中一輛車的車門變形，車內一名女乘客受困被救出，現場共有4名傷患送醫，除了雙腿骨折的男性駕駛，其他3人傷勢較輕，都送醫治療。
意外發生時，內側車道疑似有兩輛車先發生碰撞，後方鐵灰色轎車駕駛下車正要擺放警示牌，不料後方又有一 輛小貨車駛來，閃避不及而撞上。
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