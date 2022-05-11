疑與外籍男擦撞賠償談不成 宜蘭騎士與友趁機竊車

宜蘭縣一名魏姓男子與吳姓友人騎車雙載，昨天早上接近9點在五結鄉利澤西路，與騎乘電動自行車的東加王國籍、31歲呂姓男子發生擦撞。雙方語言不通、各自離開，魏男、吳女疑為談求償，一路尾隨到蘇澳鎮隆恩路，將呂男攔下，還趁隙騎走其電動自行車。

32歲魏男、30歲吳女昨天早上騎車行經利澤西路時，與呂男騎乘的電動自行車發生交通事故。呂男為東加王國籍，現場以英文溝通，雙方語言不通，不久便離去。魏男、吳女疑為談賠償事宜，尾隨到蘇澳隆恩路，攔下呂男繼續談；過程中，吳女趁隙將呂的電動自行車騎走。