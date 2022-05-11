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疑與外籍男擦撞賠償談不成 宜蘭騎士與友趁機竊車

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣一名魏姓男子與吳姓友人騎車雙載，昨天早上接近9點在五結鄉利澤西路，與騎乘電動自行車的東加王國籍、31歲呂姓男子發生擦撞。雙方語言不通、各自離開，魏男、吳女疑為談求償，一路尾隨到蘇澳鎮隆恩路，將呂男攔下，還趁隙騎走其電動自行車。

32歲魏男、30歲吳女昨天早上騎車行經利澤西路時，與呂男騎乘的電動自行車發生交通事故。呂男為東加王國籍，現場以英文溝通，雙方語言不通，不久便離去。魏男、吳女疑為談賠償事宜，尾隨到蘇澳隆恩路，攔下呂男繼續談；過程中，吳女趁隙將呂的電動自行車騎走。

警方當天上午10點多獲報後，調閱監視器，以車追人，鎖定涉案的魏男、吳女，晚間6點多通知到案說明，並到魏男住處取回呂男的電動自行車，全案依竊盜罪嫌函送宜蘭地檢署偵辦，至於詳細犯案動機待警方釐清。

魏男（左）昨天與人發生交通擦撞後，其友人還將對方的電動自行車騎走。記者林佳彣／翻攝
魏男（左）昨天與人發生交通擦撞後，其友人還將對方的電動自行車騎走。記者林佳彣／翻攝
警方在魏男住處找到呂男的電動自行車。記者林佳彣／翻攝
警方在魏男住處找到呂男的電動自行車。記者林佳彣／翻攝
吳女將呂男的電動自行車騎走。記者林佳彣／翻攝
吳女將呂男的電動自行車騎走。記者林佳彣／翻攝

電動自行車 蘇澳

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