台中尋車高手在這！婦愛車2天找不著…報警10分鐘尋回

台中市警局霧峰警分局大里分駐所副所長鄭仲淯今天說，四十多歲的劉姓婦人日前到大里區公所洽公後，忘了代步轎車停放位置，請家人找了二天都遍尋不著才報警處理，警方協助查詢轎車有沒有被拖吊、調閱路口監視影像，在十分鐘內協助劉姓婦人找到愛車，讓劉姓又驚又喜，肯定警方專業及效率。

劉姓婦人表示，她在本月3日到大里區公所洽公，車子停放在勝利二路運動公園附近，待洽公後準備取車，才發現轎車不見了，在公園周遭遍尋不著，深怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，於是通知家人到場一同尋找，到找了二天都找不到，才會到霧峰分局大里分駐所報案尋求協助。

鄭仲淯說明，他與警員洪智湧5日晚間7時巡邏時，接獲劉姓婦人協尋轎車，看到劉姓婦人心急如焚，先安撫情緒後，與劉婦再次確認轎車可能停放位置，查詢轎車沒有被拖吊後，透過調閱路口監視影像，查出車行路線後，很快在大里區中興路二段71巷口發現劉婦的轎車。

劉姓婦人對於愛車「失而復得」又驚又喜，也對於搞錯停車位置感到不好意思，頻頻向警方致歉及道謝，同時對警方的專業及效率給予最高肯定，短短不到十分鐘即調閱出當日行車路線並順利找回愛車。