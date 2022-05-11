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台中尋車高手在這！婦愛車2天找不著…報警10分鐘尋回

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市警局霧峰警分局大里分駐所副所長鄭仲淯今天說，四十多歲的劉姓婦人日前到大里區公所洽公後，忘了代步轎車停放位置，請家人找了二天都遍尋不著才報警處理，警方協助查詢轎車有沒有被拖吊、調閱路口監視影像，在十分鐘內協助劉姓婦人找到愛車，讓劉姓又驚又喜，肯定警方專業及效率。

劉姓婦人表示，她在本月3日到大里區公所洽公，車子停放在勝利二路運動公園附近，待洽公後準備取車，才發現轎車不見了，在公園周遭遍尋不著，深怕自己忘記停放位置報警會造成警方困擾，於是通知家人到場一同尋找，到找了二天都找不到，才會到霧峰分局大里分駐所報案尋求協助。

鄭仲淯說明，他與警員洪智湧5日晚間7時巡邏時，接獲劉姓婦人協尋轎車，看到劉姓婦人心急如焚，先安撫情緒後，與劉婦再次確認轎車可能停放位置，查詢轎車沒有被拖吊後，透過調閱路口監視影像，查出車行路線後，很快在大里區中興路二段71巷口發現劉婦的轎車。

劉姓婦人對於愛車「失而復得」又驚又喜，也對於搞錯停車位置感到不好意思，頻頻向警方致歉及道謝，同時對警方的專業及效率給予最高肯定，短短不到十分鐘即調閱出當日行車路線並順利找回愛車。

霧峰分局長李建興建議民眾，外出停車後除注意有無拔除鑰匙、上鎖車輛，可搭配隨身手機拍下停車位、周遭門牌，避免苦尋不著車輛，貴重物品及金錢，不要放在車內，財物應隨身攜帶保管，避免愛車成為不法之徒覬覦的目標。

台中市警局霧峰警分局大里分駐所員警協助劉姓婦人在十分鐘內尋回愛車。圖／警方提供
台中市警局霧峰警分局大里分駐所員警協助劉姓婦人在十分鐘內尋回愛車。圖／警方提供

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