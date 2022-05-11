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國1北向林口爬坡道兩車追撞 1駕駛夾困送醫不治

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

國道1號北向44.6公里林口爬坡道，今天凌晨發生2車追撞，造成後方駕駛受困車內。消防員獲報派員趕抵，使用破壞器材把人拉救出來，經檢視已無生命徵象，緊急送醫急救仍宣告不治，肇事原因有待國道警調查釐清。

據了解，曾姓（56歲）拖吊車駕駛，今天凌晨1時37分左右，拖載一輛大貨車，行經國道1號北向44.6公里林口爬坡道，突遭後面張姓男子（41歲）所駕的汽車追撞，曾男遭撞，立即把將停靠外側路肩查看，發現張男被夾困於駕駛座內，趕緊通報119派員前往救援。

消防局獲報趕緊派員趕抵，使用破壞器材破壞車體，協助將拉救張男出車外，檢視張男已無生命徵象，緊急送醫急救，仍宣告不治。由於曾男酒測沒有酒精反應，張男抽血酒測值還待檢測，肇事原因及責任歸屬，仍待國道警調查釐清。

今天凌晨國道1號北向44.6公里2車追撞，後方駕駛傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國道1號北向44.6公里2車追撞，後方駕駛傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國道1號北向44.6公里2車追撞，後方駕駛傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國道1號北向44.6公里2車追撞，後方駕駛傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國道1號北向44.6公里2車追撞，後方駕駛傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
今天凌晨國道1號北向44.6公里2車追撞，後方駕駛傷重不治。記者曾伯愷／翻攝

國道 林口

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