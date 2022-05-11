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影／阿公摔車滿臉血：不痛 忘了電話掏出一張名片有解

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬吳姓老翁8日騎單車外出，一路從南屯騎到東區，但因故摔車，跌得滿頭鮮血，警、消獲報到場，吳翁還笑著說「不會痛」，但警詢吳翁家屬電話時，吳翁回稱不記得，不過翻找皮夾時，發現一張名片，經查是吳翁兒子所有，順利聯絡到家屬接回。

第三分局東區分駐所巡佐許文村、警員吳俊皓8日早上巡邏，獲報東區干城車站一帶有老翁跌倒，前往現場發現吳姓老翁（86歲）騎單車摔得滿臉是血，吳翁表示，當天是騎單車外出找朋友後，準備返家，因為沒注意到路面高低差，才會不小心摔車，有民眾看到他滿臉是血還在騎單車，才會攔下報警。

面對警、消關心，吳翁起初拒絕包紮，直說「不會痛，小傷回家再處理」，不過因吳翁頭、臉有明顯撕裂傷，經簡單包紮後，仍不斷從紗布滲血，還說要繼續上路。

警方擔心吳翁若獨自騎車，路上一定會再跌倒，經勸說後同意聯絡家屬，但吳翁回稱忘記電話，不過吳翁在翻找皮夾時，警方發現皮夾內有一張名片，經聯絡後得知是老翁兒子，通知接回。

吳翁兒子接到警方電話時，十分訝異父親竟然一路從南屯騎單車到東區，也心疼父親受傷，感謝警方的謹慎與熱心，沒有讓父親獨自騎車離開，避免可能的意外。

第三警分局提醒，家中若有高齡長輩，外出時盡量找家人陪同，避免發生意外，另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住長輩、通知警方，協助長者安全返家。

台中市吳姓老翁8日騎單車摔得滿臉血，仍堅持上路，警、消到場協助，聯絡家屬帶回。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老翁8日騎單車摔得滿臉血，仍堅持上路，警、消到場協助，聯絡家屬帶回。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老翁8日騎單車摔得滿臉血，仍堅持上路，警、消到場協助，聯絡家屬帶回。圖／第三警分局提供
台中市吳姓老翁8日騎單車摔得滿臉血，仍堅持上路，警、消到場協助，聯絡家屬帶回。圖／第三警分局提供

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