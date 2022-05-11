快訊

免PCR！3類人「快篩陽視同確診」明上路 自拍上傳醫師視訊評估

今起至6月30日海外自購快篩「無須FDA核准」 每人上限100劑

本土確診「成長12%」增5.7萬例 死亡個案8例

白賓士桃園大廟前越線自撞棄車逃 警要車主到案說明

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一輛白色賓士今天凌晨行使經桃園區景福宮前，跨越雙黃線撞上對向騎樓，過程中還撞到路邊汽機車及標示牌，駕駛下車後逕自搭計程車離開，一旁民眾目擊報案；警方獲報到場蒐證，將通知車主到案說明，未依規定處置也將處1000至3000元罰鍰。

桃園警分局指出，一輛白色賓士車今天凌晨2點5分許，沿中山路往中正路方向行駛，跨越雙黃線超車時不慎失控，撞擊路旁停放的一輛轎車、另一輛機車被撞飛至騎樓下，一根無障礙專用車位標示牌也被撞倒，賓士車則撞上對向銀樓前的騎樓柱。

警方初步調查，男駕駛下車後，電門也未關，逕自步行至中山、中正路口，隨即乘計程車離開，民眾報案後派出所、交通中隊也立即抵達現場處理。

有民眾懷疑是酒後駕車。警方指出，已通知該車車主到案說明，以釐清肇事責任，肇事後未依規定處置部分，將查明後告發開單。

根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000至3000元罰鍰。

男駕駛未關電門，逕自下車後搭計程車離開，警方已通知車主到案說明。記者楊湛華／翻攝
男駕駛未關電門，逕自下車後搭計程車離開，警方已通知車主到案說明。記者楊湛華／翻攝
白色賓士今天深夜在桃園區中山、中正路口附近自撞騎樓，撞飛一輛機車，一根無障礙車未標示牌也被撞倒。記者楊湛華／翻攝
白色賓士今天深夜在桃園區中山、中正路口附近自撞騎樓，撞飛一輛機車，一根無障礙車未標示牌也被撞倒。記者楊湛華／翻攝
男駕駛未關電門，逕自下車後搭計程車離開，警方已通知車主到案說明。記者楊湛華／翻攝
男駕駛未關電門，逕自下車後搭計程車離開，警方已通知車主到案說明。記者楊湛華／翻攝
白色賓士今天深夜在桃園區中山、中正路口附近自撞騎樓，撞飛一輛機車，一根無障礙車未標示牌也被撞倒。記者楊湛華／翻攝
白色賓士今天深夜在桃園區中山、中正路口附近自撞騎樓，撞飛一輛機車，一根無障礙車未標示牌也被撞倒。記者楊湛華／翻攝

桃園 計程車 車主

延伸閱讀

王家梁賓士愛車半年內被撞2次嘆只能認賠　呼籲肇事者趕緊出面

賓士之王「Maybach」台中撞上保時捷Macan　修車費恐要價不斐

整晚都在喝！高雄賓士醉駕上路　分局前慘撞路燈車毀人傷

影／超車不慎擦撞3車　淡水高職生騎車「刷卡」刷到賓士、Lexus

相關新聞

中和回收油廠清晨大火延燒8工廠 1家4口命大躲劫

新北市中和區一間回收油品工廠今天清晨4點多發生火警，現場濃煙衝天，消防隊歷經2個多小時終於撲滅火勢，其中僅1人逃生時受輕...

新北15歲少年發燒一天後墜樓亡 爸爸跑陽台低頭看傻了

新北市新店區一名何姓國中生，昨天晚上被父親發現從10樓陽台墜落在1樓天井，警消趕抵，他口鼻嚴重出血、無呼吸心跳，緊急送醫搶救2小時仍亡。警方採證後排除他殺，經了解何男生前有發燒狀況，初步判定疑吃藥未好轉，神智不清才發生意外。

疑驟雨視線差 國道麻豆路段2起追撞波及9車

中山高台南麻豆路段南下路段，今上午疑瞬間驟雨視線不佳，連續發生2起交通事故，共有9輛車追撞，幸均無人受傷，車流一度回堵約...

國1北向林口爬坡道兩車追撞 1駕駛夾困送醫不治

國道1號北向44.6公里林口爬坡道，今天凌晨發生2車追撞，造成後方駕駛受困車內。消防員獲報派員趕抵，使用破壞器材把人拉救...

影／金門男子喝茫自撞翻車受困車內 警消雨中救援

一名在金酒公司上班的蔡姓男子昨天下午疑似酒駕，駕駛自小客車自撞路旁擋土牆，導致車輛側翻，由於正值上班時段，一度引起塞車，...

25萬買奧迪轎車嫌太貴 男子殺價不成毆打買家還搶車

一名陳姓男子向胡姓男子購買奧迪汽車，雙方相約昨晚在台北車站交易，不料疑似因價錢談不攏，陳男找來5名友人毆打胡男，還搶他身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。