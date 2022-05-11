白賓士桃園大廟前越線自撞棄車逃 警要車主到案說明

桃園市一輛白色賓士今天凌晨行使經桃園區景福宮前，跨越雙黃線撞上對向騎樓，過程中還撞到路邊汽機車及標示牌，駕駛下車後逕自搭計程車離開，一旁民眾目擊報案；警方獲報到場蒐證，將通知車主到案說明，未依規定處置也將處1000至3000元罰鍰。

桃園警分局指出，一輛白色賓士車今天凌晨2點5分許，沿中山路往中正路方向行駛，跨越雙黃線超車時不慎失控，撞擊路旁停放的一輛轎車、另一輛機車被撞飛至騎樓下，一根無障礙專用車位標示牌也被撞倒，賓士車則撞上對向銀樓前的騎樓柱。

警方初步調查，男駕駛下車後，電門也未關，逕自步行至中山、中正路口，隨即乘計程車離開，民眾報案後派出所、交通中隊也立即抵達現場處理。

有民眾懷疑是酒後駕車。警方指出，已通知該車車主到案說明，以釐清肇事責任，肇事後未依規定處置部分，將查明後告發開單。