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影／金門男子喝茫自撞翻車受困車內 警消雨中救援

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名在金酒公司上班的蔡姓男子昨天下午疑似酒駕，駕駛自小客車自撞路旁擋土牆，導致車輛側翻，由於正值上班時段，一度引起塞車，警方到場實施酒測，發現蔡姓駕駛的酒測值為每公升0.48毫克，以公共危險罪移送，至於車禍肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局今天表示，金城鎮伯玉路一段鈞統大賣場前路段於昨日16時42分許發生一起交通事故，蔡姓男子駕駛自小客車沿著伯玉路一段由榜林圓環往東門圓環方向行駛，於統鈞大賣場前路段自撞路旁擋土牆，導致車輛側翻，駕駛雖無明顯外傷，仍由消防隊評估送醫檢查。

金城分局表示，這名蔡姓男子的酒測值高達0.48毫克，依照道路交通管理處罰條例第35條，汽車駕駛人酒後駕車，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達百分之0.03以上者，處新臺幣1萬五5千元以上9萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，並不得再考領；而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上之情形者，更涉及公共危險罪，處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金；因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

警方也提醒民眾近期金門地區適逢梅雨季行車視線較差，駕駛車輛除了遵守標誌標線外，並應減速慢行，遵守速限行駛，以避免事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓男子疑似酒駕，車輛翻覆，警消費了一番力氣才將人救出。圖／讀者提供
蔡姓男子疑似酒駕，車輛翻覆，警消費了一番力氣才將人救出。圖／讀者提供
蔡姓男子車輛翻覆，後來是出動拖車才將車子拖走。圖／讀者提供
蔡姓男子車輛翻覆，後來是出動拖車才將車子拖走。圖／讀者提供
一名蔡姓男子昨天下午疑似酒駕，駕駛自小客車自撞路旁擋土牆，導致車輛側翻，一度引起周邊道路塞車。圖／讀者提供
一名蔡姓男子昨天下午疑似酒駕，駕駛自小客車自撞路旁擋土牆，導致車輛側翻，一度引起周邊道路塞車。圖／讀者提供
蔡姓男子疑似酒駕，車輛翻覆，受困車內。圖／讀者提供
蔡姓男子疑似酒駕，車輛翻覆，受困車內。圖／讀者提供
蔡姓男子疑似酒駕，車輛翻覆，警消合力雨天救援。圖／讀者提供
蔡姓男子疑似酒駕，車輛翻覆，警消合力雨天救援。圖／讀者提供

酒精 酒測

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