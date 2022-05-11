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25萬買奧迪轎車嫌太貴 男子殺價不成毆打買家還搶車

聯合報 / 記者邱奕能／台北即時報導

一名陳姓男子向胡姓男子購買奧迪汽車，雙方相約昨晚在台北車站交易，不料疑似因價錢談不攏，陳男找來5名友人毆打胡男，還搶他身上現金，幸好警方及時趕到，當場將陳等人逮捕。

警方表示，陳男跟胡男過去曾多次交易二手車，這次陳又向胡男購買奧迪轎車，昨晚10點多，雙方原本談好以25萬元為代價，在試車完後，到台北車站附近某大樓交易填寫資料，陳男卻帶著5名友人手持棍棒，毆打胡男還出言恐嚇，並搶走胡身上的25萬元現金，並將奧迪轎車開走。

中正一警方接獲胡男報案，稱他與人買賣車輛時遭人打傷。警方立即成立專案小組，研判陳男還躲藏在同棟大樓，隨後就在同棟日租套房、基隆地區等地方，將涉案的陳男等6名犯嫌緝捕到案，並起獲相關犯罪工具。警方目前仍在詢問中，警詢後全案將依強盜、傷害及恐嚇罪送辦。

中正第一分局說，北市警局近來執行「安城專案」，不因疫情嚴峻而鬆懈執法強度及作為，同時呼籲不法分子勿心存僥倖或試圖挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦，以維護社會秩序、穩定治安。

陳男等人搶走胡男的奧迪轎車。記者邱奕能／翻攝
陳男等人搶走胡男的奧迪轎車。記者邱奕能／翻攝
中正一警方逮捕陳男等人。記者邱奕能／翻攝
中正一警方逮捕陳男等人。記者邱奕能／翻攝

奧迪 台北車站 恐嚇

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