25萬買奧迪轎車嫌太貴 男子殺價不成毆打買家還搶車

一名陳姓男子向胡姓男子購買奧迪汽車，雙方相約昨晚在台北車站交易，不料疑似因價錢談不攏，陳男找來5名友人毆打胡男，還搶他身上現金，幸好警方及時趕到，當場將陳等人逮捕。

警方表示，陳男跟胡男過去曾多次交易二手車，這次陳又向胡男購買奧迪轎車，昨晚10點多，雙方原本談好以25萬元為代價，在試車完後，到台北車站附近某大樓交易填寫資料，陳男卻帶著5名友人手持棍棒，毆打胡男還出言恐嚇，並搶走胡身上的25萬元現金，並將奧迪轎車開走。

中正一警方接獲胡男報案，稱他與人買賣車輛時遭人打傷。警方立即成立專案小組，研判陳男還躲藏在同棟大樓，隨後就在同棟日租套房、基隆地區等地方，將涉案的陳男等6名犯嫌緝捕到案，並起獲相關犯罪工具。警方目前仍在詢問中，警詢後全案將依強盜、傷害及恐嚇罪送辦。