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哪齣？醉漢路倒揮拳攻擊消防員 警到場卻哭：我不知道

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區一名中年男子昨天下午走在路上酒醉自摔倒地不起，由於他路倒前不斷發酒瘋，旁邊民眾起初不敢幫忙，直到5分鐘後其他路人熱心上前，協助他至100公尺外的郵局休息，並打119；想不到的是，消防救護人員趕抵救治，醉男卻藉酒裝瘋，數度大聲咆哮，甚至揮拳相向，令救護人員直搖頭。

消防隊昨天下午4點半獲報，中和區景新街郵局有民眾路倒，急需協助，趕抵發現傷者是一名黃姓男子（59歲），並沒有生命危險，但頻頻胡言亂語；救護人員詢問身體狀況與是否就醫，卻被他口出惡言，甚至動手推擠、作勢攻擊。

警方隨後趕抵，經告誡後，黃男便無脫序行為，反而開始哭著推託說「我不知道，我不知道啦，救護人員依程序協助將他送雙和醫院救治，警方為求安全，也陪同護送，才完成了這次勤務。

救護員事後表示，因沒有明顯外傷，所以不會提出傷害告訴，但藉此呼籲，若民眾打119報案，救護人員均會依程序救治，也希望大家能多一點同理心，將醫療資源留給真正需要的人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市一名男子昨天酒醉路倒，熱心民眾幫忙報警，救護人員趕抵時，卻被他動手推擠甚至攻擊，讓救護員直搖頭。記者翁至成／翻攝
新北市一名男子昨天酒醉路倒，熱心民眾幫忙報警，救護人員趕抵時，卻被他動手推擠甚至攻擊，讓救護員直搖頭。記者翁至成／翻攝
新北市一名男子昨天酒醉路倒，熱心民眾幫忙報警，救護人員趕抵時，卻被他動手推擠甚至攻擊，讓救護員直搖頭。記者翁至成／翻攝
新北市一名男子昨天酒醉路倒，熱心民眾幫忙報警，救護人員趕抵時，卻被他動手推擠甚至攻擊，讓救護員直搖頭。記者翁至成／翻攝

郵局 酒駕

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