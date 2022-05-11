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老夫妻開廂型車落海 海巡官兵、漁民千鈞一髮救兩命
海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所值班人員，昨天傍晚6點，發現張姓老夫妻駕駛廂型車，在堤岸末端欣賞夕陽美景，看似浪漫的事，豈料，駕車離開港區，疑駕駛不慎，倒車滑落港區大海，值班人員立即通報安檢所備勤人員，趕往救援，與漁民聯手救起老夫婦。
第四岸巡隊說，張姓老夫婦自行駕車前往好美里觀賞夕陽，因對當地路況不熟悉，倒車時不慎墜入港區，危急之際，好美里安檢所值班人員機警發現車輛落海，車內夫婦在落海車頂上待援，立即由副所長編組4人攜帶救援裝備，火速抵達現場。
張姓老夫婦受困車頂待援，車子往海中下沉，情況危急，為避免危難，海巡人員立即引導夫婦攀爬到一旁膠筏，利用繩索將膠筏拉近上岸脫險，隨即提供保暖毛毯避免失溫，載回安檢所提供熱飲休息。
張姓男子說，他們夫婦只受驚嚇，未受傷，非常感謝海巡人員盡忠職守，即刻救援，親切服務熱忱，不斷安撫妻子受驚嚇情緒。第四岸巡隊提醒民眾到港區及岸際活動，注意周遭環境，維護安全，發現危難或不法，請撥打「118」專線通報。
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