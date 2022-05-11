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桃園觀音8旬婦落水 潛水搜救2小時尋獲無生命跡象

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區今天早上8時許有老婦人落水，警消接獲報案後趕至現場，但已不見人影，救災人員出動橡皮艇、潛水裝備下水搜尋，2小時後發現婦人，但已無生命跡象、明顯死亡；家屬無意見，警方報請檢方相驗釐清死因。

警消今天8時15分接獲家屬報案，稱84歲老婦人在觀音區環中路旁大池落水，岸邊有遺留衣物、鞋子、雨傘等，消防隊派15人、7車前往協助搜尋。

救災人車抵達現場後，立即下船艇及潛水搜尋水域，約10時3分時發現溺者，10時15分將她打撈至岸邊，經救護人員評估無意識、無呼吸、無脈搏，已明顯死亡，並未送醫。

大園警分局指出，婦人家屬對死因無意見，全案報請桃園地檢署相驗，以釐清死因。

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觀音區環中路旁大池今早有老婦人落水，救災人員2小時後找到人，但已明顯死亡，警方報請檢方相驗釐清死因。記者楊湛華／翻攝
觀音區環中路旁大池今早有老婦人落水，救災人員2小時後找到人，但已明顯死亡，警方報請檢方相驗釐清死因。記者楊湛華／翻攝

桃園

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