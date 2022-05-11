桃園觀音8旬婦落水 潛水搜救2小時尋獲無生命跡象
桃園市觀音區今天早上8時許有老婦人落水，警消接獲報案後趕至現場，但已不見人影，救災人員出動橡皮艇、潛水裝備下水搜尋，2小時後發現婦人，但已無生命跡象、明顯死亡；家屬無意見，警方報請檢方相驗釐清死因。
警消今天8時15分接獲家屬報案，稱84歲老婦人在觀音區環中路旁大池落水，岸邊有遺留衣物、鞋子、雨傘等，消防隊派15人、7車前往協助搜尋。
救災人車抵達現場後，立即下船艇及潛水搜尋水域，約10時3分時發現溺者，10時15分將她打撈至岸邊，經救護人員評估無意識、無呼吸、無脈搏，已明顯死亡，並未送醫。
大園警分局指出，婦人家屬對死因無意見，全案報請桃園地檢署相驗，以釐清死因。
提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言