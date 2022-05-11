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他與老婆吵架後大鬧派出所 警察幫忙卻被打成骨折

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子與妻子吵架，酒後大鬧警局，要求警察協助他就醫，郭姓員警見陳情緒不穩定，對陳上手銬再協助他上救護車，陳卻襲警，造成郭的掌骨骨折，郭提告，台北地方法院審理，依傷害罪判陳有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

法官量刑時，詢問郭的意見。郭說，陳如果有意道歉，會原諒他，受傷後，骨折2個多月才復元，陳每次來派出所都大小聲、找別人給他壓力，「我也算是新人，上班沒有多久，也不想遇到這樣的事」，請法官依法處理。

2021年1月12日21時許，陳在台北市警察局信義分局福德街派出挑釁值勤員警，稱天氣冷身體不適、未攜帶口罩，要求員警可否協助，員警幫他通報救護車，陳不斷咆哮，後遭上手銬管束。

救護車抵達後，郭姓員警協助醫護將陳送上車，陳當場以上銬的雙手揮擊郭，郭立刻將陳推向救護車內的擔架上，陳又於躺臥姿時，用上銬的雙手將郭壓在胸口，再以大腿夾住郭，肢體衝突後，郭手部擦傷、紅腫，掌骨骨折，對陳提告。

陳辯稱「警察的傷勢不是我造成的」、「我被警察毆打到無意識狀態」；陳說，他被老婆趕出家，要確認口袋裡的錢在不在，加上要坐上救護車擔架，身體才會迴轉，否認襲警，還稱當天因為喝了酒，可能神經失調。

法官調查，陳當天與妻子吵架後在派出所休息，請員警幫他叫救護車，車來了卻一直鬧，轉身攻擊警察並罵髒話。

法官勘驗監視錄影畫面的截圖，發現陳被送上救護車前，沒人毆打陳，反而是陳揮擊郭姓員警，認定陳犯罪。

判決指出，陳明知郭是依法執行職務的公務員，卻侵害郭的身體，也侵害公務機關執行職務的嚴正性，他犯後從不坦認錯誤，未向郭道歉或達成和解，犯後態度惡劣，判有期徒刑5月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

救護車 警察 骨折

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