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影／騎士紅燈違規右轉被按喇叭不爽 拍人車窗挨告又被罰
新北市林口區高姓機車騎士（20歲）違規紅燈右轉，竟不滿周男對其按喇叭示警，衝前把周男座車攔下，隨後拍打車窗跳針嗆問「為什麼要按喇叭？」周男不予理會報警處理。昨天（10日）晚上，周男到轄區派出所對高男提告強制罪，警受理後，另對高男開出兩張違規罰單。
據了解，周姓男子（32歲），昨天清晨近6時許，駕車行經新北市林口區竹林路與中正路口，此時，高男（20歲）騎車違規紅燈右轉，周男為免發生車禍，遂提醒按聲喇叭，此舉卻惹惱高男，加快油門飆騎，擋在周男座車前方。
只見高男怒氣沖沖下車，朝著駕駛座車窗猛敲，還跳針式的嗆問周男「為什麼要按喇叭？為什麼要按喇叭？」周男淡定不予理會，坐在車內撥打電話報警處理。
林口警分局獲報派員趕抵，雙方未發生進一步衝突，雙方各自離去。
昨天（10日）周男將行車紀錄器上傳臉書《林口大家庭LinKou-Family》一刀未剪還原事發狀況，並於昨天晚上7時許，持被攔車擋道行車記錄器畫面，到派出所對高男提告強制罪。
警方表示，警除依法受理外，另對高男違規紅線右轉、無故於車道中暫停等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第53條2項及第43條1項4款，對高男開單告發，最重恐挨罰2萬4以下罰鍰。提醒用路人，應遵守行車相關規定，以免發生車禍。
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