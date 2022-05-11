快訊

圖輯／一代台語片笑匠傳奇一生落幕——脫線享嵩壽90

美最強驅逐艦駐日！遼寧艦不甘示弱 率7艦駛近台灣演訓

7個LINE免費隱藏版貼圖來了！蠟筆小新超Q、任務也最難解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／騎士紅燈違規右轉被按喇叭不爽 拍人車窗挨告又被罰

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區高姓機車騎士（20歲）違規紅燈右轉，竟不滿周男對其按喇叭示警，衝前把周男座車攔下，隨後拍打車窗跳針嗆問「為什麼要按喇叭？」周男不予理會報警處理。昨天（10日）晚上，周男到轄區派出所對高男提告強制罪，警受理後，另對高男開出兩張違規罰單。

據了解，周姓男子（32歲），昨天清晨近6時許，駕車行經新北市林口區竹林路與中正路口，此時，高男（20歲）騎車違規紅燈右轉，周男為免發生車禍，遂提醒按聲喇叭，此舉卻惹惱高男，加快油門飆騎，擋在周男座車前方。

只見高男怒氣沖沖下車，朝著駕駛座車窗猛敲，還跳針式的嗆問周男「為什麼要按喇叭？為什麼要按喇叭？」周男淡定不予理會，坐在車內撥打電話報警處理。

林口警分局獲報派員趕抵，雙方未發生進一步衝突，雙方各自離去。

昨天（10日）周男將行車紀錄器上傳臉書《林口大家庭LinKou-Family》一刀未剪還原事發狀況，並於昨天晚上7時許，持被攔車擋道行車記錄器畫面，到派出所對高男提告強制罪。

警方表示，警除依法受理外，另對高男違規紅線右轉、無故於車道中暫停等違規行為，分別依道路交通管理處罰條例第53條2項及第43條1項4款，對高男開單告發，最重恐挨罰2萬4以下罰鍰。提醒用路人，應遵守行車相關規定，以免發生車禍。

行車紀錄器拍下，高姓騎士違規紅燈右轉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
行車紀錄器拍下，高姓騎士違規紅燈右轉。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
高姓騎士不滿被按喇叭，攔車擋道，挨告強制罪。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
高姓騎士不滿被按喇叭，攔車擋道，挨告強制罪。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
警方獲報到場，雙方沒有進一步衝突各自離去，當晚周姓駕駛人對高男提告強制罪。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》
警方獲報到場，雙方沒有進一步衝突各自離去，當晚周姓駕駛人對高男提告強制罪。圖／臉書《林口大家庭LinKou-Family》

林口 車禍

延伸閱讀

影／妻第二胎羊水破了 夫從南投飛車趕台中警助開道

食物鏈大逆轉？3野豬把母花豹當美食瘋狂啃咬 司機猛按喇叭也趕不走

他嗆後方車輛按喇叭「嚇到女兒」 網秒打臉：你違規在先

人口不減還持續成長 新北這3區額滿學校最多

相關新聞

中和回收油廠清晨大火延燒8工廠 1家4口命大躲劫

新北市中和區一間回收油品工廠今天清晨4點多發生火警，現場濃煙衝天，消防隊歷經2個多小時終於撲滅火勢，其中僅1人逃生時受輕...

新北15歲少年發燒一天後墜樓亡 爸爸跑陽台低頭看傻了

新北市新店區一名何姓國中生，昨天晚上被父親發現從10樓陽台墜落在1樓天井，警消趕抵，他口鼻嚴重出血、無呼吸心跳，緊急送醫搶救2小時仍亡。警方採證後排除他殺，經了解何男生前有發燒狀況，初步判定疑吃藥未好轉，神智不清才發生意外。

疑驟雨視線差 國道麻豆路段2起追撞波及9車

中山高台南麻豆路段南下路段，今上午疑瞬間驟雨視線不佳，連續發生2起交通事故，共有9輛車追撞，幸均無人受傷，車流一度回堵約...

25萬買奧迪轎車嫌太貴 男子殺價不成毆打買家還搶車

一名陳姓男子向胡姓男子購買奧迪汽車，雙方相約昨晚在台北車站交易，不料疑似因價錢談不攏，陳男找來5名友人毆打胡男，還搶他身...

哪齣？醉漢路倒揮拳攻擊消防員 警到場卻哭：我不知道

新北市中和區一名中年男子昨天下午走在路上酒醉自摔倒地不起，由於他路倒前不斷發酒瘋，旁邊民眾起初不敢幫忙，直到5分鐘後其他...

老夫妻開廂型車落海 海巡官兵、漁民千鈞一髮救兩命

海巡署中部分署第四岸巡隊好美里安檢所值班人員，昨天傍晚6點，發現張姓老夫妻駕駛廂型車，在堤岸末端欣賞夕陽美景，看似浪漫的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。