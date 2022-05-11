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疑驟雨視線差 國道麻豆路段2起追撞波及9車
中山高台南麻豆路段南下路段，今上午疑瞬間驟雨視線不佳，連續發生2起交通事故，共有9輛車追撞，幸均無人受傷，車流一度回堵約5公里，經國道警方引導後，約1小時逐漸恢復車流。
國道四隊警方初步調查，上午約7點54分，1輛轎車行經國1麻豆交流道附近南向305.6公里處，不慎撞擊前方另輛轎車，後方另輛小貨車又再追撞肇事。
而同時間在該起事故後方約100公尺處，又有另輛小貨車也是因未保持距離撞擊前方轎車，並陸續推(擦)撞前方4部轎車、貨車肇事，2起事故共計有9車肇事，所幸無人受傷，各車駕駛人酒測值均為零。
由於當時麻豆地區正下起大雨，肇事駕駛向國道警方懊惱說，因瞬間雨勢太小視線不佳，雖然已減速，還是不慎追撞。
國道四隊新營、新市分隊警員到場，迅速排除該2起交通事故，但因逢上班尖峰時間，一度造成車流回堵約5公里，警方冒雨疏導車陣於8時42分排除後，車流恢復正常。
警方也呼籲用路人，進入梅雨季節，雨天行車應加大行車安全距離，以維護自身及他人的行車安全。
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