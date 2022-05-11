好心借460等不到還錢 店家公布影像嘆：難過人性如此

新北市新莊區一名騎士，上周五（6日）上午，隨機向中正路一家雞排店借460元，並說等下就會歸還。店家不識對方，但基於助人仍借錢給他，只不過店家等了老半天，就是不見騎士還錢，氣得將監視器畫面上傳臉書，並感嘆貼文「在乎的不是金額，而是難過人性如此跟被欺騙感。」

據了解，新北市新莊區中正路一家雞排店，上周五（6日）上午11時許，正在備料準備開店。不料，一名騎士停靠在店家餐車前，臉露焦急地向店家揮揮手，隨即說「我是前面做電腦排版的，想借一下460元」、「因為急忙出門，遙控器在鐵門內，身上什麼都沒有」，並套交情說「自己有來買過東西」待會10幾分左右會拿錢來還。

店家見騎士又很有誠意，覺得借460元應該不會是騙人，基於助人，所以就直接借給騎士。怎知，店家等了老半天，就是沒見騎士拿錢來還，氣得截錄騎士借錢時的監視器畫面，上傳臉書《新莊、泰山狼-吃喝玩樂非知不可》，感嘆寫下「其實真正在乎的不是金額，而是難過人性如此跟被欺騙感！」

店家並說「如果您是真的有困難可以直說……但請不要這樣毀滅人與人之間的信任，造成社會越來越冷漠，真正需要的人因為大家被騙怕了而得不到幫助……」文末不忘提醒其他店家要注意小心。

有網友留言「這就是為什麼，現在的人會越來越沒有愛心！」「在好的心也是會有一天融化」「要借錢的時間，騎車早就到公司了」還有網友看有騎士車子改了不少錢說「車上一堆上萬改裝，還要騙錢」

對此，對此，新莊警分局表示，目前查無相關報案紀錄，該名男子疑似利用民眾善心隨意借錢之舉，恐涉及刑法詐欺罪嫌。警方將針對周邊加強巡查，透過里辦公室向民眾宣導，防範類似案件發生。