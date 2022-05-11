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臥龍洞古道2男1女吊死調查出爐 檢確認無他殺嫌疑

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導

南投縣埔里鎮臥龍洞古道今年元旦，陸續發現2男1女吊死在樹上，臥龍洞人跡罕至，3人離奇吊死，社會議論紛紛。死者范姜家屬一度質疑，他是遭郭王情侶檔謀害，南投地檢署今天偵結，確認3人非他殺，也無教唆或幫助自殺嫌疑。

今年1月1 日，臥龍洞古道發現男子范姜在樹上吊死，同住的郭男、王女情侶行蹤不明，5 日警方又在臥龍洞古道找到2人，同樣是以繩索在樹上吊死，外界對死因議論紛紛。

南投地檢署經過5個月調查，經法醫解剖後，發現三名死者外觀均僅有上下肢體局部擦傷及鈍性傷，為體表傷，吻合陳屍地點環境可造成之傷害，顱內及體腔內均未見出血，無他人傷害之事證。

三名死者解剖發現頸部索溝皮膚及顯微鏡檢查均為生前反應；三名死者毒藥物檢驗，檢出酒精及鎮靜安眠藥物。血液中酒精濃度結果為微醺狀態至酩酊初期、或微醺狀態，未達喪失理智或無意識之程度。另外，還驗出安眠藥 「佐沛眠」濃度超出治療劑量。

三人無致命疾病，生前飲用酒精性飲料合併安眠藥物，再以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，缺氧死亡。

檢方也查出，范姜去年12月28日，曾獨自到埔里鎮中山路7－11買酒。經採集范姜頸部繩結、口中菸蒂、指甲均為范姜，並無郭、王或他人DNA。

范姜頸部繩索，綑綁於低處樹木，另一端繞過高處樹木垂掛，衣物未發現擦損或殘留大量土壤，排除遭他人吊起之可能。郭、王2人手掌也無摩擦繩索痕跡。認為無他殺嫌疑，也無教唆或幫助他人自殺嫌疑。

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南投埔里臥龍洞古道今年1月發現2男1女吊死，死因引發外界各種揣測。圖／讀者提供
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南投埔里臥龍洞古道擁有壯觀「一線天」美景，近年成民眾登山健行秘境。圖／本報資料照
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