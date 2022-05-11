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遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

六旬婦人接假刑警辦詐騙電話 向派出所報案求證未上當

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市60歲鄭姓婦人昨天中午在家中接獲自稱是台北市偵查隊長來電，聲稱因偵辦案件，向鄭女詢問個資及存簿餘額，要求將帳戶內餘額38萬元匯至指定帳戶，以證明清白，她嚇得六神無主，但對對方說法仍心存懷疑，到海南派出所報案，員警研判是假冒警察詐騙，鄭女才未上當匯錢。

鄭姓婦人昨天下午2點30分到台南市警三分局海南派出所報案，她接到1名自稱是台北市陳姓偵查隊長來電，表示因偵辦案件，懷疑她涉及刑案，要求配合匯款38萬元到指定帳戶 ，否則將凍結帳戶。

鄭女半信半疑，但對於這名陳姓隊長說法仍心存懷疑，報案請求協助。警員李育成、蔡沛穎分析下，直言這是「假檢警」詐騙類型，藉由民眾對於偵辦案件及刑事訴訟流程不熟稔，以騙取金錢。鄭這才確定為詐騙電話，沒有匯出38萬元。

台南市警三分局提醒民眾，這類「假檢警」詐騙手法最常假冒檢警單位，謊稱民眾涉嫌刑事案件、遭冒用證件、帳戶等話術，待民眾驚慌時，再表示需將財產暫時交予法院監管，以騙取財物。小心求證為防詐不二法門，如有任何疑問請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，或至當地派出所請警察協助查證。

台南市鄭姓婦人（中）遭詐騙集團假冒刑警詐騙，到派出所報案查證，未匯出38歲。記者黃宣翰／翻攝
台南市鄭姓婦人（中）遭詐騙集團假冒刑警詐騙，到派出所報案查證，未匯出38歲。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 台南 警察

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