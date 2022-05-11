六旬婦人接假刑警辦詐騙電話 向派出所報案求證未上當

台南市60歲鄭姓婦人昨天中午在家中接獲自稱是台北市偵查隊長來電，聲稱因偵辦案件，向鄭女詢問個資及存簿餘額，要求將帳戶內餘額38萬元匯至指定帳戶，以證明清白，她嚇得六神無主，但對對方說法仍心存懷疑，到海南派出所報案，員警研判是假冒警察詐騙，鄭女才未上當匯錢。

鄭姓婦人昨天下午2點30分到台南市警三分局海南派出所報案，她接到1名自稱是台北市陳姓偵查隊長來電，表示因偵辦案件，懷疑她涉及刑案，要求配合匯款38萬元到指定帳戶 ，否則將凍結帳戶。

鄭女半信半疑，但對於這名陳姓隊長說法仍心存懷疑，報案請求協助。警員李育成、蔡沛穎分析下，直言這是「假檢警」詐騙類型，藉由民眾對於偵辦案件及刑事訴訟流程不熟稔，以騙取金錢。鄭這才確定為詐騙電話，沒有匯出38萬元。