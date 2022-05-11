快訊

遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲婦進銀行領160萬手抖不停 行員關懷報警保住她積蓄

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中66歲婦人接到詐騙集團電話，說兒子因欠債遭綁架，需要贖金救人，電話那頭還有兒子求救聲，她急到銀行要領160萬元，行員看到她手一直發抖，保持警覺性並找大甲派出所員警到場，在員警安撫及確認被害人的兒子平安，婦人才知原來這是一場騙局，即時保住她積蓄。

大甲警分局大甲派出所上周接獲彰化銀行大甲分行報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、林明嘉獲報到場瞭解，鄭婦中午接獲不明來電，對方表示她的兒子因欠債而被綁架，要求支付贖金救人，否則後果很難想像，並指示去銀行臨櫃取款時要說「修繕房屋」，且不能隨便掛電話。

婦人擔心兒子安危，神情緊張，手一直發抖，行員以「紙條溝通」關懷下，才告知她接到電話稱兒子遭歹徒綁票，要從帳戶中領出160萬元交給歹徒以求釋放兒子，行員細心詢問，員警即時到場，一眼識破是詐騙電話並夥同行員合力安撫勸說，講解分析，並幫忙連繫確保兒子平安後，婦人這時才放下心中大石頭，連忙向行員及員警道謝。

員警及行員聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局吳燕山到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等，也肯定員警平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員宣導反詐騙並建立通報機制隨即協助攔阻；更感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。

分局長吳燕山表示，本次彰化銀行大甲分行行員機警通報並透過紙條對話關懷與員警聯繫求證，成功阻詐，充分展現警民合作，也替這名護子心切的媽媽，守住這筆血汗錢，他呼籲民眾如接獲以「+」開頭的跨境號碼來電或疑似(假)綁架案件的電話應提高警覺，保持冷靜並報警、或打165反詐騙電話查證，一起守護財產安全。

大甲員警及銀行行員聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，阻詐成功。圖／警方提供
大甲員警及銀行行員聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，阻詐成功。圖／警方提供
員警及行員聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局分局長吳燕山到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等。圖／警方提供
員警及行員聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局分局長吳燕山到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等。圖／警方提供

詐騙集團 綁架

延伸閱讀

疫情不敢回家慶祝母親節 中警推奇招結合防詐送祝福

台中市卓越青工總會擴大社會服務 大甲分會正式成立

僑委會邀請海外教畫 國畫大師蔡淑貞大甲裕珍馨開展

酒駕修法後 今年前3個月大甲警方嚴執法車禍減少191件

相關新聞

中和回收油廠清晨大火延燒8工廠 1家4口命大躲劫

新北市中和區一間回收油品工廠今天清晨4點多發生火警，現場濃煙衝天，消防隊歷經2個多小時終於撲滅火勢，其中僅1人逃生時受輕...

新北15歲少年發燒一天後墜樓亡 爸爸跑陽台低頭看傻了

新北市新店區一名何姓國中生，昨天晚上被父親發現從10樓陽台墜落在1樓天井，警消趕抵，他口鼻嚴重出血、無呼吸心跳，緊急送醫搶救2小時仍亡。警方採證後排除他殺，經了解何男生前有發燒狀況，初步判定疑吃藥未好轉，神智不清才發生意外。

影／紅燈右轉金母湯！阿伯被撞後 竟躺路中淡定滑手機

新竹縣寶山鄉日前發生一起機車車禍，一名騎士行經新竹園區二路、園區三路口，突然遇到一名阿伯違規闖紅燈右轉，導致騎士來不及煞...

好心借460等不到還錢 店家公布影像嘆：難過人性如此

新北市新莊區一名騎士，上周五（6日）上午，隨機向中正路一家雞排店借460元，並說等下就會歸還。店家不識對方，但基於助人仍...

臥龍洞古道2男1女吊死調查出爐 檢確認無他殺嫌疑

南投縣埔里鎮臥龍洞古道今年元旦，陸續發現2男1女吊死在樹上，臥龍洞人跡罕至，3人離奇吊死，社會議論紛紛。死者范姜家屬一度...

大甲婦進銀行領160萬手抖不停 行員關懷報警保住她積蓄

台中66歲婦人接到詐騙集團電話，說兒子因欠債遭綁架，需要贖金救人，電話那頭還有兒子求救聲，她急到銀行要領160萬元，行員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。