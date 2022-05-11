大甲婦進銀行領160萬手抖不停 行員關懷報警保住她積蓄

台中66歲婦人接到詐騙集團電話，說兒子因欠債遭綁架，需要贖金救人，電話那頭還有兒子求救聲，她急到銀行要領160萬元，行員看到她手一直發抖，保持警覺性並找大甲派出所員警到場，在員警安撫及確認被害人的兒子平安，婦人才知原來這是一場騙局，即時保住她積蓄。

大甲警分局大甲派出所上周接獲彰化銀行大甲分行報案，稱有民眾疑遭詐騙，警員謝瑋哲、林明嘉獲報到場瞭解，鄭婦中午接獲不明來電，對方表示她的兒子因欠債而被綁架，要求支付贖金救人，否則後果很難想像，並指示去銀行臨櫃取款時要說「修繕房屋」，且不能隨便掛電話。

婦人擔心兒子安危，神情緊張，手一直發抖，行員以「紙條溝通」關懷下，才告知她接到電話稱兒子遭歹徒綁票，要從帳戶中領出160萬元交給歹徒以求釋放兒子，行員細心詢問，員警即時到場，一眼識破是詐騙電話並夥同行員合力安撫勸說，講解分析，並幫忙連繫確保兒子平安後，婦人這時才放下心中大石頭，連忙向行員及員警道謝。

員警及行員聯手保住鄭姓婦人苦心積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局吳燕山到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等，也肯定員警平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員宣導反詐騙並建立通報機制隨即協助攔阻；更感謝行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。