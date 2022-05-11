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影／深夜喧嘩擾鄰 新北兄弟檔持刀理論 雙方互毆控傷害
新北市王姓兄弟昨晚不滿楊姓男子及陳姓少年深夜喧嘩妨礙安寧，兄弟檔涉嫌持刀理論，楊男等人則持棍棒型手電筒反擊，雙方發生鬥毆，板橋警方出動快打逮人依法送辦並將傷者送醫。
據了解，住在板橋區重慶路的53歲與50歲的王姓兄弟二人，昨晚11時許，不滿楊姓男子（24歲）及16歲陳姓少年在住家旁公園裡聊天時大聲喧嘩，影響二人休息，多次出聲請二人小聲點，仍未改善。
王姓兄弟二人一怒之下，涉嫌持西瓜刀外出與楊男等人理論，疑因雙方口氣不佳，發生口角進而發生鬥毆，楊男與陳姓少年則棍棒型手電筒反擊，53歲王男頭部被打傷，楊男頭部及左小腿，陳姓少年則是手臂多處受傷。
板橋警方獲報出動快打迅速到場逮人並將傷者送醫，因雙方互控傷害，警詢後今將王姓兄弟及楊男等人依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦，陳姓少年則依傷害及少年事件處理法函送新北地院少年法庭審理。
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