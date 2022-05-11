七旬翁失智迷途 徘徊台電中區營業處前不走有原因

台中市七旬蘇姓老翁在前晚被人發現在台電中區營業處附近徘徊，警方到場協助，不過蘇翁疑患有失智症，對於個資無法清楚描述，後來帶回派岀所查詢，才查出家屬身分。蘇妻告知，蘇翁是台電退休員工，盡忠職守，雖然記憶退化，但度過人生大半輩子的工作地，仍是蘇翁印象最深的地方，感謝警方即時協助。

第二警分局公園所副所長莊誌哲9日晚間6時許巡邏，在公園路、精武路附近的台電台中營業處，發現蘇姓老翁（75歲）來回踱步、東張西望，一副手足無措的樣子，主動上前關心，本以為蘇翁是要問路，卻在對話中發現，蘇翁陳述顛三倒四，疑似有失智情形，眼見天色漸晚，加上蘇翁隨身包包未攜帶身分證件，當下又無法明確回答出自己的年籍資料及家人連絡電話，便將蘇翁帶回派出所休息。

蘇翁經警方提供飲水後、稍作休息後，精神略為好轉，記起姓名與出生年月日，警方以警政系統，查出蘇翁身分，聯絡蘇妻到場。

蘇妻告知，丈夫當天是說要出門買菜，買到晚上都沒回家，正在著急，就接到警方聯絡電話，過去丈夫在台電工作，人生大半輩子都在台電度過，雖然患有失智症，記憶力不佳，但可能對於工作地點，仍是記憶最深刻的地方，才會在台電駐地附近徘徊，感謝警方即時協助。