中和回收油廠清晨大火延燒8工廠 1家4口命大躲劫

新北市中和區一間回收油品工廠今天清晨4點多發生火警，現場濃煙衝天，消防隊歷經2個多小時終於撲滅火勢，其中僅1人逃生時受輕傷。消防隊初步了解，共燃燒9間工廠，燃燒面積約350坪，詳細起火原因尚待調查釐清。

新北市中和區一間回收油品工廠，今天清晨發生火警，延燒周邊8間工廠，幸一家4口僅1人逃生時受傷送醫。記者翁至成／翻攝

新北市消防局今天清晨4點42分獲報，中和區連城路518巷一間鐵皮屋工廠因不明原因起火，工廠內的2000公升回收油重油在燃燒，火勢非常猛烈，百米之外就看的到黑煙狂竄天際，共派出62車、163人打火。

消防隊拉水線搶救，優先處理第一面油槽外洩的火源，於早上6點15分控制火勢；其中起火工廠的屋主李姓男子（49歲），在起火不久、從工廠後門逃出時，腳有多處撕裂傷，所幸意識清醒、沒有生命危險，被送往雙和醫院治療。

消防隊在早上7點1分順利撲滅火勢，經訪查得知，平時屋主一家4口居住在起火工廠內，李姓屋主是爸爸，跟女兒、女兒男友和姪女同住，4人發現「起火了」，就立刻向外逃，僅屋主因腳部被劃傷送醫。