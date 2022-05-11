新北15歲少年發燒一天後墜樓亡 爸爸跑陽台低頭看傻了

新北市新店區一名何姓國中生，昨天晚上被父親發現從10樓陽台墜落在1樓天井，警消趕抵，他口鼻嚴重出血、無呼吸心跳，緊急送醫搶救2小時仍亡。警方採證後排除他殺，經了解何男生前有發燒狀況，初步判定疑吃藥未好轉，神智不清才發生意外。

據了解，何男（15歲）就讀北市某國中三年級，近日跟爸爸一起搬來新店區「入門款豪宅」國美中央新村居住，由於前天學校班上出現確診者，自行快篩雖呈陰性，但有發燒症狀，遂決定在家休息，同時準備21日將到來的升學考試。

何男先跟爸爸一起搬進去住，姐姐則是跟媽媽繼續住在舊家。昨天早上爸爸發現兒子還是在發燒，拿感冒退燒藥給他吃，並要他多多休息，到了下午，何男爸爸因有事外出，家中獨留少年一人。

何男爸爸晚上7點10分返家，發現屋內沒有人，「兒子莫名奇妙不見了」，走進客廳時看到落地窗戶被打開，走向陽台查看，低頭竟發現兒子倒臥在1樓天井，嚇得報警。

警方封鎖現場採證，確定沒有外力侵入痕跡，排除他殺，以意外死亡處理，依程序報請檢察官相驗，並協助家屬處理後事。