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疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

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疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區「入門款豪宅」國美中央新村今天晚上7點多，一名15歲國中生因不明原因墜樓，從10樓高處墜落，當場失去呼吸心跳，救護員緊急將他送醫救治，不幸搶救兩小時，宣告不治。

新北市消防隊今天晚上7點10分獲報，新店區央北一路有民眾墜樓，經了解傷者已無呼吸心跳、口鼻出血，緊急送往新店慈濟醫院搶救。

據了解，該名墜樓男子正就讀國中三年級，在準備21日的會考，家屬稱不清楚為何兒子會墜樓，發現時已來不及，僅表示兒子早上發燒有意識模糊的狀況，哭著說「不知道是不是發燒昏迷才不慎墜樓」。

據悉，家屬有對男童快篩呈陰性，為求保險仍去做PCR檢測，惟結果尚未出爐；由於一家人剛入住此新大樓，屋外並未架設鐵窗，墜樓原因待警方進一步釐清。

新北市新店區「入門款豪宅」國美中央新村傳出國中生墜樓命案，當地警方到場了解中。記者翁至成／翻攝
新北市新店區「入門款豪宅」國美中央新村傳出國中生墜樓命案，當地警方到場了解中。記者翁至成／翻攝
新北市新店區「入門款豪宅」國美中央新村傳出國中生墜樓案，當地警方到場了解中。記者翁至成／攝影
新北市新店區「入門款豪宅」國美中央新村傳出國中生墜樓案，當地警方到場了解中。記者翁至成／攝影

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