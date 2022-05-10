快訊

煎熬72小時！確診童發燒40.5度 屏東媽自力照顧被封「地表最強」

中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗

疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

新埔鎮鄉道邊遭亂丟垃圾惹民怨 警追查涉案車輛

中央社 / 新竹縣10日電

新竹縣新埔鎮清水里竹71鄉道附近，近日常被偷倒廢棄物，鎮長林保祿表示，目前警方追蹤涉嫌車輛，而業者為圖方便隨意棄置垃圾，實在沒公德心。

林姓民眾向中央社記者表示，他開車行經此路段發現，現場幾乎都是垃圾，最誇張的是，還有一些疑似事業廢棄物等垃圾，被棄置在此，擔心是否會污染環境，希望相關單位能正視此問題。

林保祿接受媒體聯訪表示，現場有疑似不少事業廢棄物垃圾，更批評，偷丟棄垃圾業者，相當狡猾，還為躲避追查，還把車子的車牌弄髒，難以透過監視器辨識。

新竹縣新埔警分局提供新聞資料指出，經環保局確認，偷倒垃圾者已違反廢棄物清理法，現場已拍照並蒐證相關不法證據資料，移請警方偵辦。

新竹縣新埔警分局也向中央社記者指出，事發在新埔鎮清水里竹71鄉道附近，經過勘查現場發現，主要為廢棄木板、塑膠類等廢棄物，不過，在現場並沒有發現嫌疑人證明文件資料。

警方表示，目前已調閱監視器，發現一輛35噸曳引車，涉嫌不法傾倒，這輛車行經楊梅交流道，已函請高公局協助提供監視器影像，待過濾監視器影像，以鎖定犯嫌身分。

廢棄物 監視器 新竹

延伸閱讀

新竹縣+933 3醫院輪值婦兒科急診

影／報警找車強調「鐵定停這」看完監視器羞愧記憶斷片

證券骨董商輪流性侵酒醉女 監視器全都錄判10年定讞

盼班班都確保嬰幼兒安全 新北年底拚100家公托監管雲

相關新聞

疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

新北市新店區「入門款豪宅」國美中央新村今天晚上7點多，一名15歲國中生因不明原因墜樓，從10樓高處墜落，當場失去呼吸心跳，救護員緊急將他送醫救治，不幸搶救兩小時，宣告不治。

板橋婦因確診遭夫家趕出門 新北：可申請集中檢疫中心

新北市板橋區一名45歲婦人因確診，遭同住的公公及大伯逼迫搬出去住，婦人痛哭打電話向介壽里長求救，警方獲報趕往現場後，告知...

女警大熱天蹲路旁護欄抓超速惹議 網友：地面很燙欸！

高雄橋頭日前有網友拍下，女警蹲坐在路旁護欄持測速槍取締違規，畫面遭拍下PO網引起網友熱議，認為警方所在的取締位置相當危險...

宣傳車干擾院長擋總統車隊 警驅離爆衝突雙方受傷

桃園市2023世界客家博覽會世界館今天上午在中壢區舉行動工典禮，行政院長蘇貞昌受訪時，無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶宣傳車...

印尼移工檢疫得知母親過世 疑情緒不穩跳樓送醫

今天1名在花蓮防疫旅宿入境居家檢疫的29歲印尼籍移工，收到母親過世的噩耗，疑情緒不穩，從旅館3樓跳下，無生命危險，警消已...

偵辦、報案成高風險族群 全國千名警察確診北市就占429人

今天全國染疫人數已超過5萬人，根據警政署統計，目前全國警察已突破千人確診，其中台北市警察累計確診429人，由於警方不時得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。