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女警大熱天蹲路旁護欄抓超速惹議 網友：地面很燙欸！
高雄橋頭日前有網友拍下，女警蹲坐在路旁護欄持測速槍取締違規，畫面遭拍下PO網引起網友熱議，認為警方所在的取締位置相當危險，對於偷偷躲起來取締的行為也相當不諒解；對此，警方解釋，為求舉發相片清晰、違規態樣明確，才會蹲坐在地上，後續值勤方式將會改進檢討。
昨天有網友在臉書「岡山人」貼文調侃，「岡山往高雄方向省道…騎車慢慢喔，有漂亮姐姐在路邊休息喔。」並附上兩張照片，第一張不易清楚看前蹲在護欄旁的員警，第二張則是一名女警持測速槍蹲坐路旁。
貼文一出，引起網友熱議「真是辛苦啊」、「沒錢買椅子嗎」、「警務人員應防止違規犯法，不是老百姓違規再來取締。從小我就非常厭惡這種作為。」、「好可憐！至少也給張小椅子」、「在那個方向還蠻危險的」、「拿張椅子給她坐啦 太辛苦了 地上很燙欸」。
對此，分局回應，警方規畫的「不定時、不定點的移動式測速照相執法」勤務，為求舉發相片清晰、違規態樣明確，找尋適宜的拍攝角度而蹲坐在地上，才會造成民眾的誤解。
另岡山警分局分析肇事熱點中，就包含網友PO文的省道台1線橋頭區成功南路、成功北路路段等路段，且截至今年4月已舉發多件超速違規，對此，分局強調，後續值勤方式將會改進檢討，但仍會持續透過舉發違規降低事故發生。
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