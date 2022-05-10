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疑行車糾紛 貨車司機在加油站遭噴辣椒水灼傷
一名貨車司機今天上午10時許，在台北市士林區疑似因變換車道，引起後方的自小客車駕駛不滿，駕駛在加油站停等時，貨車司機下車上前理論，不料卻反被噴辣椒水，至醫院驗傷。警方初步了解，貨車司機將提告傷害，若完成報案程序，將通知駕駛到案說明。
今早10時許，洲美快速道路下方、延平北路6段一處加油站，貨車司機遭自小客車駕駛噴辣椒水灼傷，隨即報案求助。警方到場後司機稱，他會先到醫院驗傷，並提供行車記錄器，證明駕駛先挑釁，還噴他辣椒水，將提告傷害。
加油站監視器畫面顯示，司機、駕駛2人站在自小客車左側，隔著打開的車門理論，不料雙方疑似為了稍早的變化車道行車糾紛，情緒激動氣焰高漲，駕駛涉嫌右手持辣椒水，越過車門朝噴司機，司機瞬間感到身體不適，正當駕駛右腳跨進駕駛座，司機使盡全身力氣反擊，用力關車門，還一度夾到駕駛左腳，隨後駕駛開車離去。
警方指出，貨車司機今早開車行經北市延平北路6段往7段北往南方向，在此處變換車道，疑似引發行車糾紛，造成後方自小客車駕駛不滿，2車到加油站後，貨車司機下車上前理論，並指控駕駛先挑釁，還坐在駕駛座上朝他噴辣椒水，將報案提告傷害罪。
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