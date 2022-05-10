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影／報警找車強調「鐵定停這」看完監視器羞愧記憶斷片

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子因找不到機車，報警協尋，廖在記憶中的停放位置前，向警強調「一定停在這裡」，不過警方調閱監視器後發現，廖在進入停車處附近的大樓後，有將機車駛離，研判廖忘了後來還有使用機車，請廖再回憶，廖才想起，機車是停在距離記憶中位置的400公尺處，也羞愧自己的「記憶斷片」，頻頻向警致歉「不好意思」。

第一警分局民權所警員劉泰宇5日上午11時許獲報，西區民生北路、大和路口有民眾機車不見需警方協助，警員到場了解，報案的廖姓男子著急的向警方表示，當天早上8時許上班，將機車停在民生北路、大和路口轉角處，接著先上樓拿東西，下樓後發現機車不見了，「很確定車就是停在這裡」。

警員先安撫廖男緊張情緒，隨即通報派出所內同仁，以警政系統查詢車輛最後經過地點，並先沿著報案人所述停車地點附近找尋，但無所獲。

警員接著調閱廖男原本停放機車位置的監視器，發現廖民早上停完機車進去大樓後，過了幾分鐘又下樓騎著機車離開原本停放處，研判廖男可能是忘記後面又騎車離開的經過，隨即與廖男確認，才讓廖想起來後面記憶斷片的部分，並搭配警政系統查詢到車輛最後行經路線，終於在400公尺外的英才路、公益路發現廖的機車。

廖民到場後確認，的確是自己的機車無誤，頻頻向警方道謝，直呼「非常不好意思」，真的沒想到後來還有騎車外出，但卻一點印象也沒有，幸好有員警發揮辦案的精神才找回愛車，非常感謝警方積極且熱心服務的精神。

第一警分局提醒，停放汽機車時可使用手機拍照紀錄或是記住周邊固定目標物，以免遍尋不著，倘若不慎忘記愛車停放處，可立即撥打「110」報案專線，協助市民早日尋回愛車。

台中市廖姓男子5日忘記機車停放位置，警方利用監視器協助找車。圖／第一警分局提供
台中市廖姓男子5日忘記機車停放位置，警方利用監視器協助找車。圖／第一警分局提供

監視器 台中市

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