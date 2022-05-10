花蓮汽修工失聯 竟陳屍廢棄車底

花蓮1名34歲潘姓男子8日凌晨出門後失聯，女友看到潘男車輛停在吉安鄉掩埋場附近，卻找不到人只好報案。警方發現潘男被1輛廢棄車輛壓在車底，旁邊有2支扳手及傾倒的千斤頂，人已明顯死亡，初步研判男子潛入偷拆零件，疑千斤頂操作不慎，導致自己意外被壓死，全案報請花蓮地檢署相驗。

吉安分局副分局長盧廣勳表示，吉安分局5月9日晚上8點40分接獲陳姓女子報案，稱其潘姓男友外出後突然失聯，用手機定位找到潘男駕駛自小客車，停放在吉安鄉光華5街掩埋場附近，卻不見人影。經員警前往掩埋場搜尋，發現潘男被壓在1輛廢棄車底，身旁有2支扳手及千斤頂傾倒，消防隊確認無生命跡象，隨即封鎖現場鑑識採證。

經查，潘男家住豐濱，是1名汽車維修人員，該輛報廢車停在現場超過半年，沒油也無動力，掩埋場人員都稱不認識死者。警方不排除潘男深夜擅闖，是要拆解廢棄車可用零件，但受到連日豪雨影響土質鬆軟，潘男疑似用千斤頂撐起車體時，千斤頂突然陷落，胸骨被壓到骨折意外身亡。