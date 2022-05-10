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雲林婦人燒炭搏關注 不料吸太多一氧化碳真暈倒

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導

33歲李姓婦人家住雲林縣大埤鄉，平時有抑鬱症傾向，日前因心情不佳，趁家人外出空檔，在二樓房間內燒炭，但疑似因只是想引起關注，遂自行撥打電話報警，通報地址及有人在屋內燒炭，等待警方到場期間，李姓婦人真的因吸入過多一氧化碳昏迷，皮膚呈現粉紅色。

警方獲報到場後，因無人應門便破門而入，循著炭燒味，在瀰漫煙霧二樓房間發現昏迷的李姓婦人，警察李思嫻、賴禹誠立刻打開窗戶、移除炭盆，並把婦人抬下樓救護。頃刻，李姓婦人的母親返家，才發現家中剛發生一件燒炭事故，對於警方充滿感謝。

斗南警察分局表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關，如發現親友有自殺傾向，請善用防治自殺諮詢安心專線心理諮詢電話尋求協助，幫親友安度難關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

雲林縣大埤鄉有一名婦人在家燒炭，本想引起關注，不料卻真的吸入過多一氧化碳昏迷。圖／斗南警分局提供
雲林縣大埤鄉有一名婦人在家燒炭，本想引起關注，不料卻真的吸入過多一氧化碳昏迷。圖／斗南警分局提供

警察 雲林

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