法師帶信眾墾丁海域餵魚 警方找到撒吐司婦人開罰

墾丁國家公園海域最近進入珊瑚排精產卵繁殖時節，本月6日有名法師帶著信眾在台電核3廠出水口海域撒吐司，路過民眾民眾看了直呼離譜。警方陸續找到法師和在場信眾，對撒吐司餵魚的1名婦人依違反國家公園法開罰1500元；婦人到案時表示是要累積功德，不知行為違法，坦然受罰。

墾管處接獲檢舉，將畫面提供保7總隊第8大隊追查。警方說，檢舉影片中看到身穿黃袍的法師帶著近十名男女，其中1名婦人拿著白吐司往通往海裡的核3廠出水口水道內拋下，行為與過去在海域放生魚類或拋擲冥紙的宗教團體類似；循線陸續找到法師和多名信眾，對承認撒吐司餵魚的婦人，依違反國家公園法函送墾管處裁罰。

墾管處副處長許書國說，國家公園法第13條第8款公告禁止事項「禁止餵食野生動物及放生、棄養動物」，國家公園境內禁止任意餵食生物，更不允許丟棄廢棄物或食物造成環境汙染，該宗教團體的撒吐司餵魚行為已違法，依規定可裁處1500元。