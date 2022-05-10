快訊

職人經紀幫操盤 「最美博士」聊性事一砲而紅

防疫神單爆出承保理賠爭議 防疫保單之亂從何而來？

菲律賓總統大選：小馬可仕狂勝嚇死自由派？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法師帶信眾墾丁海域餵魚 警方找到撒吐司婦人開罰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

墾丁國家公園海域最近進入珊瑚排精產卵繁殖時節，本月6日有名法師帶著信眾在台電核3廠出水口海域撒吐司，路過民眾民眾看了直呼離譜。警方陸續找到法師和在場信眾，對撒吐司餵魚的1名婦人依違反國家公園法開罰1500元；婦人到案時表示是要累積功德，不知行為違法，坦然受罰。

墾管處接獲檢舉，將畫面提供保7總隊第8大隊追查。警方說，檢舉影片中看到身穿黃袍的法師帶著近十名男女，其中1名婦人拿著白吐司往通往海裡的核3廠出水口水道內拋下，行為與過去在海域放生魚類或拋擲冥紙的宗教團體類似；循線陸續找到法師和多名信眾，對承認撒吐司餵魚的婦人，依違反國家公園法函送墾管處裁罰。

墾管處副處長許書國說，國家公園法第13條第8款公告禁止事項「禁止餵食野生動物及放生、棄養動物」，國家公園境內禁止任意餵食生物，更不允許丟棄廢棄物或食物造成環境汙染，該宗教團體的撒吐司餵魚行為已違法，依規定可裁處1500元。

墾管處說，野放是指讓野生動物回歸自然，包括梅花鹿、海龜等都是經典的例子，以能回復至野生族群為目標，但都是經過科學評估過程，具累積功德、救贖生命的宗教放生，會導致變相成為殺生、害生，甚至傷害環境生態， 餵食野生動物亦然，故被列為國家公園的禁止事項。

本月6日有名法師帶著信眾在台電核3廠出水口海域撒吐司餵魚，警方陸續找到法師和在場信眾，對撒吐司的1名婦人依違反國家公園法開罰1500元。圖／墾管處提供
本月6日有名法師帶著信眾在台電核3廠出水口海域撒吐司餵魚，警方陸續找到法師和在場信眾，對撒吐司的1名婦人依違反國家公園法開罰1500元。圖／墾管處提供

國家公園 法師 墾管處

延伸閱讀

雲林六房媽本周六起駕過爐儀式簡化 隨香規定看這裡

Niko日香吐司「蜂蜜芝麻冠軍生吐司」開賣！烘焙界奧斯卡都認證的口味 素食者也能吃

進香之旅已7.7萬人報名「拱天宮都意外」 白沙屯站增開列車表公布

呼叫「蘿絲.蘇」媽媽 Isaac吐司請吃BBQ醬烤牛、「芬芳華麗」媽媽吃王品就招待焗龍蝦

相關新聞

板橋45歲媳婦確診遭公公和大伯趕出家門 哭求里長：救救我

新北市板橋區一名45歲媳婦，因確診新冠肺炎，昨天晚上被公公和大伯要求「自己去外面找房子住，以防傳染給一家人」，媳婦不堪被...

雲林婦人燒炭搏關注 不料吸太多一氧化碳真暈倒

33歲李姓婦人家住雲林縣大埤鄉，平時有抑鬱症傾向，日前因心情不佳，趁家人外出空檔，在二樓房間內燒炭，但疑似因只是想引起關...

法師帶信眾墾丁海域餵魚 警方找到撒吐司婦人開罰

墾丁國家公園海域最近進入珊瑚排精產卵繁殖時節，本月6日有名法師帶著信眾在台電核3廠出水口海域撒吐司，路過民眾民眾看了直呼...

影／4歲女童心臟病發危急 南警搶時間熱心開道救命

台南市永康警分局下午表揚復興派出所備勤警員警員楊皓宇，接獲民眾求救電話當機立斷，不叫救護車直接開巡邏車協助送醫，及時救回...

汐止婦人騎電動車遭聯結車捲入車底 臟器外露當場死亡

新北市汐止區今天發生死亡車禍，一名7旬婦人中午11點57分開著電動自行車，行經大同路三段271號時，因不明原因遭到貨櫃聯...

台酒眼霜海茴香廣告詞句誇張挨罰4萬 不服提告仍敗訴

台酒公司前年在購物網上刊登眼霜廣告，提及「海茴香萃取物…船員出海都會帶著海茴香同行，當肌膚晒傷或有傷口時，海茴香可比救命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。